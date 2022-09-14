SRX：环比上扬1.2％ 8月私宅转售价连续25个月上涨

公寓转售量自今年4月以来呈下滑趋势，8月共有1135个单位转手，比7月的1327个减少14.5％，比去年同期下跌38.6％。有分析师认为，转售量下跌，可能与价格强劲和利率上升有关。

本地非有地私宅转售价连续25个月上涨，8月份环比上扬1.2％，不过转售量环比减少14.5％。有分析师认为，买家可能因为利率高企而暂搁买房计划。

根据房地产网站99.co和新加坡房地产联合交易网（SRX）星期二（9月13日）发布的数据，无论是中央区以外（OCR）、核心中央区（CCR）和其他中央区（RCR）的公寓，8月的转售价格都上涨，其中OCR的大众化私宅价格涨幅最大，环比上扬1.5％；其次是CCR的公寓，上升1％；RCR的公寓涨幅最小，上扬0.8％。

橙易产业研究与咨询部总监孙燕清说，OCR的转售价上个月飙升是因为新推出的项目AMO Residence，将每平方英尺中位价推高至2110元。许多屋主因此抬高叫价，促使转售价上个月攀升。由于郊区的私宅供应缺乏，因此是卖家的市场，价格涨幅相对比其他地区来得大。

与去年同期相比，整体转售价上升10.5％。OCR的公寓转售价涨幅仍然最大，达11.5％；其次是RCR，上涨10％；CCR的涨幅最小，为7.6％。

公寓转售量自今年4月以来呈下滑趋势，8月共有1135个单位转手，比7月的1327个减少14.5％，比去年同期下跌38.6％，也比同一个月份的五年平均减少8.2％。

8月份的私宅成交，主要来自OCR，占61.7％；RCR占21.4％，CCR占16.9％。

合登集团首席执行官叶润明认为，8月份转售量下跌，可能与价格强劲和利率上升有关。公寓卖家预计接下来的新公寓销售价将走高，因此纳入定价的考量。买家则可能因为利率高企而暂搁买房计划，导致转售量下滑。

叶润明估计，今年本地公寓的转售价将持续攀升，升幅可达10％。需求在组屋提升者以及受集体出售影响屋主的支持下，保持健康水平。

8月份整体转售公寓资本收益的中位数是28万2201元，比7月少了8943元。第10邮区（东陵／荷兰）的资本收益中位数最高，达到61万9400元，而第4邮区（港湾／直落布兰亚）的资本收益最低，中位数为11万6760元。第一邮区（驳船码头／莱佛士坊／滨海）则出现9万2520元的中位数资本亏损。