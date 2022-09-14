本栏于今年5月25日曾论及美元于3月29日一度回扯至1206.43韩元完成了五波中的第（IV）波，截至5月12日美元已经上升至1292.35韩元，因此，估计美元兑韩元当时正处第（V）波升势，以便完成本栏于去年9月24日言及以一个升势“斜向交叉”走势，所测得位于1320.27韩元的基本目标。当时美元兑韩元为1257.88元左右。5月30日美元下试1233.72韩元，6月13日美元上升突破位于1284.46韩元的阻力线，直试1293.94韩元。6月23日美元进一步上升至1307.81韩元；6月27日美元回扯至1289.50韩元，仿佛是确认上述位于1284.46韩元的阻力线如今已成为支撑线，随后缓缓上升。今年8月18日美元骤然上升，不但完成了上述位于1320.27韩元的基本目标，还直达1329.07韩元，截至9月7日美元已经上升至1390.64韩元，若以图中“斜向交叉”中的第（三）与第（四）点价差的1.618倍，计自第（五）点，可测得目标为1468.97韩元。然而，若以图中一个颠倒“头肩形”的高，计自1287.77韩元的“颈线”，则可测得最终目标为1512.07韩元。