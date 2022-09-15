铝企业 Ascent Bridge

这只股票自2004年2月11日升试2.93元后，就进入三大波跌势。2004年12月20日股价下跌至0.80元完成了A大波，接着回扯至2007年7月9日的2.17元，并于其每周一杆图以“主要转向”信号结束了B大波，过后进入具三波的C大波跌势。2009年4月7日股价下跌至0.40元完成了（A）波，随即回扯至2010年4月23日的1.63元，此为（B）波，接着进入具五波跌势的（C）波。2012年元月25日股价下跌至0.58元完成了第（1）波，接着回扯至2013年4月23日的1.11元结束了第（2）波。2016年9月30日股价下滑至0.26元，此为第（3）波，过后回扯至2018年元月2日的0.71元完成第（4）波。同年12月21日股价下跌至0.25元完成了第（5）波，也结束了图中的（C）波，同时也为C大波画下句号，随即进入升势。2021年4月30日股价上升至1.46元，此为第（I）波；因此，估计股价目前正处第（II）波回扯，一旦结束，股价当向上填补介于0.82元与0.90元，介于1.01元与1.08元及介于1.29元与1.34元的缺口。