网安反守为攻戳中用户痛点

中小企业

SME专版

本专版每逢星期四刊登。欢迎商团提供资讯，请传真到63198125或电邮到zbcj@sph.com.sg

我国有不少中小企业从打造自身品牌到拓展海外业务的故事。本系列访问三家公司创办人或掌舵者，与大家分享他们在所立足的不同行业，是如何创造和发展各自不同的产品与品牌，如何克服挑战并以不同的方式开拓海外市场。

自创品牌·放眼海外

本地科技公司丰立（Flexxon）从批发销售电子产品成功转型走向研发科技自创品牌，它的解决方案外销欧美和亚太许多市场，超过九成收入来自海外。公司去年推出全球首创X-PHY(R)人工智能网络安全固态硬盘（X-PHY(R)Cyber Secure Solid-State Drive (SSD)），引起海外大厂和各地政府机构的注意，现已与联想集团（Lenovo）等大厂合作，把创新的X-PHY科技用于笔记电脑。

如今，公司已取得17个知识产权、科技方案获得国内外奖项的丰立公司、估值已达1亿美元。

丰立公司创办人及首席执行官陈美玲（48岁）受访时透露，公司不久将进行第二轮集资3000万美元，同时有志在四年里到美国挂牌上市。

放弃国际级大厂工作 为追求自主选择创业

对于丰立公司的故事，与陈美玲一起受访的联合创办人及首席运营官庄美璇（54岁）指出，故事要从陈美玲开始讲起，陈美玲是女主角。

两人认识多年，从朋友变成同事再变成创业的伙伴。在庄美璇眼中，陈美玲是个很有看法、有个性、有目标和有愿景的人。她说：“我们朝她提出的愿景努力，要把‘命运掌握在自己手里’。”

陈美玲透露，她当年是在某家国际级大厂工作，最终选择创业是为了追求自主，把命运掌握在自己手里。她们希望在自己的公司推行公正、创新和企业家精神的理念，不分种族、身份、年龄，大家团结合作，并以价值为导向。

庄美璇说，公司的基础理念是“Meritocracy”（唯才是用）。公司要生存就必须不断变通寻找生存方向，变中求稳、稳中求胜、胜中求变，如此不断循环。在打造品牌时，这也一直是公司采用的模式——不断精益求精。

所谓“二人同心，其利断金”，她们的精诚团结与轻松坦率的互动，使整个公司萦绕着自由开放的氛围。陈美玲指出，公司重视吸引和留住人才，珍视齐心协力的精神，有不少已任职五年、八年、10年甚至15年的员工，团队整体上很年轻，沟通方面很开放，时有“没大没小”的交流。

累积财力后自创品牌 投入研发逾500万元

陈美玲当年曾先后在珠海、东莞、香港和深圳工作，都是负责管理电子厂，人脉网络都在当地。所以2007年创业时公司是设在香港，但因为喜欢新加坡公正廉洁的环境，没多久她们便回到新加坡，2010年正式设立新加坡公司，以我国为企业总部。

她透露，为了进一步把命运掌握在自己的手里，大约在2013年时，公司开始从代理批发迈向自创品牌的转型。她说：“我们没有财力雄厚的家世背景，我们累积了一定财力后才开始走上自创品牌的道路，投入的都是自己赚来的钱。”公司开始时与外部设计公司合作，如今已建立起逾40人的研发团队、自己做设计，陆陆续续在研发方面已投入超过500万元。

丰立公司因参加创新计划，而在2019年获得新加坡网络安全局（CSA）的50万元资助，以进行产品研发。隔年获得淡马锡旗下海丽凯资本管理公司（Heliconia Capital Management）带头注资入股。2021年，公司正式推出全球首创的X-PHY(R)人工智能网安固态硬盘。

2019年至今，公司每年都获奖，陈美玲个人则在2021年，获得美国网络防卫杂志推选为2021年网安十强女性。公司今年继续丰收，在美国RSA大会更是一举夺得三个奖项，并且刚在世界知识产权组织（WIPO）和新加坡知识产权局（IPOS）举办的“WIPO-IPOS创新奖”夺冠——获得企业大奖，另外还获颁创新奖。

对于庄美璇，转型自创品牌的“千里之行”，确实“始于足下”。这包括投入许多时间和资源打开海外市场通路。

陈美玲透露：“在冠病大流行暴发之前，我每年有一半的时间是在国外。”丰立如今在海外已有许多业务代表和代理商。它也开展数码行销，不少客户是自己找上门。新加坡重新开放后，她每个月大约会去美国一次。受访之前，她们两人刚从美国回来不久。

冠病疫情和中国防疫政策已导致他们三年来未踏足中国。庄美璇则说：“我上一次去香港是在2019年12月底。现在香港办公室已经搬到更大的地方，我们都还没去过。”

她说，丰立在香港有七八个员工，公司一直都有远程沟通，也授权自我管理。所以疫情对公司没有太大的影响，反而让公司能够更专注的进行研发，因为陈美玲大多数时候在新加坡。

丰立的研发活动也没有受到晶片短缺的影响。陈美玲说：“我们得到大厂的特别支持，因为我们的技术很创新，供应商因此很有兴趣。”

主打“主动”网安方案 被“打”时能马上反应

庄美璇也指出，在研发道路上，公司获得新加坡企业发展局的支持，使到公司能够更快开发产品。

至于丰立科技的创新之处在哪里，陈美玲说：“我们的网安方案是主动的，被‘打’时能马上作出反应。这不像安全软件那样被动。用户要更新安全软件才能获得保护，因为软件只能对抗已知的威胁。我们的硬件和固件方案，不需要知道对方是谁。而且我们的方案是‘敌不动，我不动’。”这个科技方案保护的是SSD里的宝贵资料，而且采用“零信任”安全框架。

她说：“我们进入网安领域、取得知识产权保护之后，如同打开新的一扇门。我们同时面向B2B和B2C市场，并且进入IT与电脑市场，开始与政府机构有接触，也与联想（Lenovo）、华硕（Asus）和惠普（HP）在笔记电脑方面合作。”

询及成功创建品牌和开拓海外市场的关键，陈美玲说：“成功要点只有一个——要创造真正的价值，意即创新要能真正解决人们的痛点。”若不能创造真正的价值，知识产权保护、奖项和认证等都没意义。

（三之一）