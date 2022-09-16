万隆科技 Ban Leong Technology

本栏于去年10月19日曾论及这只股票一旦完成第（4）点回扯，股价当突破“三角形”上限，朝0.46元的目标前进了。当时股价为0.38元左右。同年11月9日股价骤然突破位于0.395元的“三角形”上限，直抵0.415元，过后渐渐回落至11月17日的0.38元。11月22日股价回升至0.40元，由于升势甚骤，造成介于0.395元与0.385元间出现缺口；11月26日股价骤然下试0.37元，遂将此缺口填补。同年12月14日股价下跌至0.36元，直到今年3月23日股价才上升至0.39元，4月1日股价跳空急升至0.505元，不但完成了上述“三角形”位于0.46元的目标，同时也在介于0.45元与0.44元间留下缺口；5日股价回落至0.40元，旋将此缺口填补。4月26日股价下跌至0.385元完成了上图中另一个升势“三角形”的第（II）点，6月16日股价回升至0.475元，并于当天以“转向”信号结束了第（III）点。估计股价目前正处第（IV）点回扯，一旦结束，股价将上升突破位于0.43元的“三角形”上限，朝0.55元的目标前进。