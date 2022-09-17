时隔10年才见新项目 勿洛中心私宅受买家欢迎

勿洛市中心新项目Sky Eden@Bedok登场大卖，尽管买家的涌入部分可能是被政府将出台新一轮降温措施的传闻所挑起，但该地区时隔10年才有新项目推出，相信也带动了组屋提升者的积压需求。

新项目靠近勿洛地铁站，举目可见的私宅也只有勿洛馨居（Bedok Residences）这个在2011年登场的商住综合项目。

发展商星狮地产新加坡（Frasers Property Singapore）上周将Sky Eden@Bedok的开盘日提前三天，结果9月7日登场首日即热销118个单位，占总单位数的75％，平均销售尺价约2100元。

勿洛馨居当年登场时表现也不俗，首日售出六成单位，平均尺价为1350元。

勿洛是成熟住宅区，但勿洛地铁站周围触目可及的都是组屋。相比之下，相隔一个站点的丹那美拉地铁站周围则私宅林立。

勿洛馨居在2015年竣工，为99年地契，共有583个住宅单位。这个项目过去一年共有23个单位易主，转售价格每平方英尺介于1080元至1694元。

勿洛馨居出租活动非常活跃，过去一年签订多达288份租约，几乎占项目总单位的一半，三卧房单位月租介于3500元至6300元。

至于附近勿洛南一带的几个私宅项目也有一些转售交易，尺价介于900元至1775元之间。

当中转售交易较多的是属于永久地契的祥鹤谷（Flamingo Valley，393个单位，2015年竣工），有22个单位转手。

99年地契项目凯丰园（Casafina，224个单位，2000年竣工）则有10个项目转售。愉东园（Park East，211个单位，1994年竣工）则只有三个单位易主。

祥鹤谷、凯丰园和愉东园一年来分别签订了113份、35分和29份租约，租金介于2000元至5600元。

勿洛地铁站旁设有巴士转换站。这个勿洛交通枢纽与勿洛广场（Bedok Mall）和勿洛馨居这个商住项目结合。

从这里也可步行至附近Bedok Town Square、Heartbeat@Bedok等社区活动场所。

这一带的学校包括淡马锡初级学院（Temasek Junior College）、育青小学（Bedok Green Primary School）、务徳中学（Bedok View Secondary School），以及特别需求者协会加东学校（APSN Katong School）等。