永科 AEM Holdings

本栏于今年5月27日曾论及这只股票填补介于4.16元与4.11元的缺口当无悬念，而穿下3.86元的支撑点也就水到渠成。当时股价为4.28元左右，股价过后渐渐回升，5月30日一度升试4.47元，由于升势甚急，造成介于4.37元与4.34元间出现缺口。6月3日股价上升至4.61元完成图中的（b）波；因此，5月25日股价下试4.26元，应为三波调整中的（a）波。6月13日股价骤然下跌至4.20元，随即将上述第二个缺口填补。6月20日股价下试4.02元结束了图中的a波，过后回扯至6月27日的4.24元完成了b波；由于回扯甚急，造成介于4.05元与4.08元及介于4.12元与4.15元出现缺口。7月12日股价下跌至4.00元，旋将上述第三及第四个缺口填补。7月14日股价终于下探3.96元结束了图中跌势“三角形”的第（III）点。8月15日股价骤然上升至4.69元，造成介于4.55元与4.38元间出现缺口。8月26日股价已经上升至4.71元，此为第（IV）点。估计股价已经进入跌势，一旦跌穿位于3.98元的下限，股价当试3.87元的支撑线了。