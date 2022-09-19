海峡时报指数 Straits Times Index

本栏于上周一（12日）曾论及指数短期升势尚未结束，因此，随时会将介于3271.95点与3273.48点间的缺口填补，过后再向下填补介于3238.89点与3233.61点及介于3227.48点与3210.83点的缺口。当时指数为3262.95点左右。见报当天指数骤然上升至3279.75点，不但将上述第一个缺口填补，同时也在介于3264.76点与3262.95点间留下缺口。13日股价再接再厉的跳空上升至3297.59点，又将介于3289.50点与3301.96点间缺口的一部分填补，同时在介于3278.84点与3274.72点间留下缺口，无奈回升仅昙花一现，14日指数竟然跳空直探3241.36点，不但将上述第六及第四个缺口填补，同时又在介于3266.32点与3290.08点间留下缺口；15日指数回升至3277.62点，遂将此缺口的一部分填补，同时又在介于3260.73点与3258.02点间留下缺口。16日指数上升至3279.68点，进一步填补了上述第六个缺口的一部分；过后一度下试3250.51点，又将上述第七个缺口填补。因此，估计海指当向下填补上述第二及第三个缺口，并试3128.06点的支撑线。