朝可持续发展 回报更长远

绿化环保、注重可持续发展，本地中小企业和国际环球企业各尽所能，积极发展业务，也肩负起这些社会责任。他们发现，在政府和社会的支持下，做生意时贯彻可持续发展，并非难如登天，而且回报更长远，能建立起更具价值观的坚韧品牌。 本文带你看一看本地中小型清洁公司，以及在本地经营五星级酒店的集团如何在各自的领域诠释可持续发展，融入经营模式中，各自有怎么样的经验分享。

公司（一）

本地清洁公司科技助力 垃圾中“循”宝

CTM企业发展及新业务董事洪子扬博士（面向镜头者）说，公司创办以来就秉承珍惜资源、注重人力和可持续性的三大经营理念。（图/新报业媒体）

垃圾和废物中其实有很多可以再利用或循环的东西，统统送去焚化，不仅不环保，也浪费资源及提高成本。

本地一家中小型清洁公司决定将垃圾送去焚化之前，先筛出可循环使用的东西，包括家庭用品如雪柜的拆件、木材、纸箱和纸张、玻璃瓶、铝罐、有色金属，甚至是泥沙或落叶，再将循环物转售。

为了更有效率地进行回收与再循环，这家拥有40年历史的公司Chye Thiam Maintenance（简称CTM），在2018年耗资160万元建造了一个半自动化的材料回收设施，并在2021年设立了本地首个全自动化的电子垃圾回收站，利用机械手筛出可再循环的部件。

95%电子垃圾 得以再循环

厂内的半自动化系统，帮助员工更好地从垃圾堆里挑出可再循环的物件。（图/CMT提供）

这个投资可说是一石三鸟的可持续做法。CTM企业发展及新业务董事洪子扬博士（39岁）受访时说，公司在2015年设定企业发展蓝图的时候，从垃圾和废置物中看到了可持续经营的长远发展，决定建设材料和电子垃圾回收设施。

他解释说：“我们每个月平均处理重达160万公斤的垃圾和废弃品，现在我们不但回收了40％的废弃品和高达95％的电子垃圾，减少了垃圾埋置场和焚化对环境造成的负担，每个月还因此省下20％的焚化成本。”

不仅如此，回收物再售卖也为公司带来了额外10％的年收。例如，塑料瓶、纸箱和铝罐可以卖给贸易商进行出口，枯叶和泥沙可以卖给农场制造肥料。洪博士希望在不久的将来，能将电子垃圾的回收率提高到99％。

“将垃圾送去焚化、直接销毁，从成本来说比较低，也比较少工。我们投资半自动或自动化的回收设施，最初的投放成本自然较高。”

“不过，公司创办以来就秉承珍惜资源、注重人力和可持续性的三大经营理念。我们也认为利用科技来回收、再循环是值得的投资，回报更长远，更重要的是能为下一代打造更美好的新加坡。”

CTM创办于1979年，创办人陈再添当年在碧山养猪，在拆迁时看到建筑业蓬勃发展，认为清洁工作是不可欠缺的服务，于是开设了清洁公司。

这40年来，它参与了地铁启动、机场建设等重要设施的清洁工作，公司也逐渐壮大，从商业建筑、道路、公共交通到沟渠、河流、公园和沙滩的清洁卫生，到废料回收和电子垃圾回收，都能一手包办。客户包括不少大型购物中心、机场、酒店和政府机构，在新加坡清洁与绿化的道路上扮演了重要的角色。

员工上下一心 注重绿化环保

洪博士透露，清洁领域非常依赖人力，而公司也非常重视人力资源，恰当地采纳科技来辅助员工的日常工作，提升员工接纳科技的技能，以在各方面保持可持续性和竞争力。

CTM大约有1800名员工。公司位于淡滨尼工业区的管理大厦，其中一楼就设有中央控制中心，能通过各类清洁卡车或机器人的智能摄像头，实时了解实地的清洁进程和困难，调整清洁器材或人力。

“例如高速公路清洁卡车都装有人工智能镜头，能巡视路上的垃圾，派出恰当的清洁车和人力前去处理，也能收集实用的数据，协助我们善用人力资源。”

洪博士透露，在设立半自动化材料回收设施前，公司需要动用20到30人从垃圾堆里挑出可循环的物件，费时又辛苦，工作环境也不理想，对于挽留员工有一定的挑战。

“有了半自动化回收系统，我们只需要10到15人，电子垃圾回收站则只需要8到10名员工，大大提升了效率，也改善员工的工作环境。”

CTM操作经理皮古玛（36岁）受访时说，公司尽量采用更环保的绿色产品，例如使用受FSC（森林管理委员会）认证的纸张，或环保的清洁产品。

皮古玛说：“虽然环保产品的成本会高出10％到50％，但是我们认为我们应该履行社会责任。我们的员工也同心协力，珍惜资源，根据需求订购必需品，以免过度囤积造成浪费。”

操作经理皮古玛说，公司员工也同心协力，珍惜资源，根据需求订购必需品，以免过度囤积造成浪费。（图/新报业媒体）

不同机构支持 实现环保愿景

洪博士说，公司计划将旗下逾百辆燃油清洁车和罗里，逐渐转为电力驱动，减低排碳，更加环保。

“我们与许多机构和政府部门合作，利用各种辅助配套和津贴来辅佐公司环保和可持续的发展。就以电力驱动清洁车来说，在一些技术上，新加坡科技研究局（A*STAR）和陆路交通管理局等机构给与我们很大的支持和辅助。”

“我们从零开始设计和建造适合在本地使用的自动化电子垃圾回收设施时，动用了公司的不少资金，好在也有新加坡企业发展局（EnterpriseSG）、国家环境局（NEA）等机构的津贴和技能支持，帮助我们这些中小企业实现可持续的愿景。”

公司（二）

本地酒店推行众多绿化行动 环保节能 变废成宝

这家五星级酒店采用这个叫“爱可续”的环保酒桶，每销售出一桶酒就能协助在亚洲森林种下一棵树。（图/新报业媒体）

把厨余“变废成宝”，食品废料化身为花草树木的有机肥料，本地酒店从方方面面朝可持续发展推进。

万豪国际酒店集团（Marriott International Inc）旗下的新加坡圣淘沙湾W酒店，在去年年底设置了食物垃圾处理机，每个月能将重达4000公斤的残羹厨余处理为堆肥。这提高了食品残渣和厨余的利用率，也从源头减少厨余变成垃圾后对生态环境的危害。

这不过是新加坡W酒店众多绿化行动的一小块。在环保和可持续发展还未普遍成热词的时候，新加坡W酒店早在2012年之前建造的时候，就把环保要素纳入建筑设计中。

这包括拨出3.5％的总工程费投入环保设计，做到自然通风和采光，外墙也有助降温，尽其所能节能节水。因此，酒店在开业前就获得建设局的绿色建筑白金奖（Green Mark Platinum）。

迈向2025年愿景 食品垃圾减半等目标

总经理麦兹乐（中）、场地经理罗希（右）和行销通讯总监苏琬珺都在各自的领域上，贯彻集团的环保和可持续性理念。（图/新报业媒体）

总经理麦兹乐（45岁）说，注重环保和可持续性向来是万豪国际酒店集团的理念，如今走出疫情的局限，酒店更积极探讨进一步的环保行动，包括启动万豪国际旗下的“善行360度”（Serve 360）可持续发展与社会影响力平台，要在推动业务之际不断回馈社会、地球和人类。

集团的目标是，要在2025年前实现减少15％的水资源消耗、30％的碳排放、45％的垃圾和50％的食品垃圾。

这个目标也和本地酒店业者定下的可持续发展蓝图不谋而合。本地酒店业最迟要在2025年让六成客房获得国际认可的可持续发展认证，并在2050年实现净零排放。相关的政府机构和组织如贸工部、新加坡旅游局、酒店协会，也鼎力支持酒店业者达到目标。

在业务上力求可持续发展，有时成本会比较高，例如在酒店餐饮场所采用环保材料杯垫，比普通杯垫贵；维持食物垃圾处理机也有额外费用。

麦兹乐强调，在平衡成本外，可持续发展的回报是长远的。酒店行销通讯总监苏琬珺（35岁）同意道：“酒店注重可持续，打造了具有特定价值观的品牌，酒店住客对品牌能产生共鸣，新加坡W酒店也能在提供完美住宿体验时，兼顾保护环境的社会责任。”

酒店环保理念 贯彻多环节

酒店的环保花园里种植可供酒吧用来装饰鸡尾酒的植物，例如薄荷叶、香芹等。（图/新报业媒体）

其实，酒店业的可持续发展未必是昂贵的，从一些小事做起，贯彻多个环节，都可对企业和环境产生持久的影响。

比如，酒店场地经理罗希（33岁）透露，酒吧里采用环保酒桶，这种“爱可续”（ecoSPIRITS）的4.5公升酒桶，在酒卖完后能送回本地厂家清洁、消毒、再注入酒，重复使用。这能减少供应链中生产酒瓶、包装材料和运输酒的碳排，而且每销售出一桶酒，就能协助在亚洲，例如在印度尼西亚的森林种下一棵树。

新加坡W酒店的众多环保环节还包括：

环保瓶装：将客房内一次性小瓶庄洗漱用品，换成可重复使用的大号按压瓶。

减少浪费：主厨在设计菜肴时避免浪费，也将清洁的果皮制成果皮水，并在酒店的环保花园里种植可供酒吧用来装饰鸡尾酒的植物，例如薄荷叶、香芹等。

减少塑料垃圾：酒店的餐饮场所不再使用一次性塑料吸管和塑料搅拌棒。

节能省电：采用节能灯泡每年能省下39％的电费，而客房的冷气自动感应装置，在阳台打开超过30秒后就会自动调节，也可避免浪费电力。

员工的节能共识：酒店职员也有节能共识，例如下班前关灯、关冷气和电脑，每天日常的小举动就帮助削减了8％至9％的用电。

节水集水：客房浴室采用节水设计，酒店里的园景设计和花园也具备采集雨水的功能，用来浇灌树木花草。

事实证明，可持续发展不一定要注入大量资金，长远来说也能为酒店管理和掌控一些成本。

创新环保 平衡住客要求

下榻五星豪华酒店，住客对服务会有一定的要求，这些服务期望有时给酒店可持续理念带来不同的挑战，例如天天更换床单、在客房里提供瓶装水的要求等。

不过，麦兹乐说，这些挑战激励酒店做出创新，以在可持续性和高水平服务之间取得平衡。同时，他们也灌输住客环保的意识，鼓励他们支持酒店环保，例如若不需要就不天天更换清洗床单和毛巾。

酒店主厨佐登（34岁）也会与食客分享食材来源和出处。“当他们知道我们为了减碳，食材上都尽量采用本地供应，他们都很感兴趣。我们也借此分享本地农场的有趣故事，希望能提高他们可持续的意识，也开始从本地社区取材，扩大可持续的系统。”

苏琬珺说：“注重可持续性可能未必会直接带来更多生意，但随着更多住客了解我们对可持续性的努力，有同样的价值观的人会对我们的品牌有所共鸣，和我们建立更长远和互利的关系。”

产业转型蓝图 可持续发展纳入各行业

隶属未来经济理事会（Future Economy Council）的越战越勇工作小组2020年5月成立，并设立了七个由业界牵头的群策群力行动联盟，其中环境可持续性便是其中一个被探讨的领域。

理事会就将可持续发展考量纳入各行业的产业转型蓝图2025（简称ITM2025），让本地23个领域的企业和员工们更了解新挑战和新需求，通过劳资政合作伙伴更新战略，把握新机遇。

【“今朝转型 迎未来挑战”系列由贸工部呈献，六之二】