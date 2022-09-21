凯德综合商业信托 Capitaland Integrated Commercial Trust

本栏于今年2月19日曾论及这只股票短期回扯，股价或将向上填补介于2.18元与2.19元的缺口，至于能否升试位于2.27元的阻力点，那就难以逆料。当时股价为2.10元左右，2月23日股价上升至2.17元完成了图中的（a）波，接着回扯至2月28日的2.06元，此为（b）波，过后进入具五波升势的（c）波。3月17日股价回升至2.19元，随即将上述第一个缺口填补，4月1日股价继续上升至2.31元，遂穿上上述位于2.27元的阻力点。4月25日股价升试2.36元，过后于其每周一杆图以“转向”信号结束了（c）波，同时为第（二）波画下句号，旋进入第（三）波跌势。7月5日股价下探2.02元完成了第（三）波的第（1）波，同时渐渐形成一个跌势“三角形”。8月3日股价升至2.25元结束了“三角形”的第（ii）点，因此，估计第（iii）点已经在9月5日的2.03元的价位上完成，一旦第（iv）点回扯结束，股价当跌穿位于2.03元的下限，朝1.80元的“三角形”目标前进。