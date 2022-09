我国在首次公布的《全球普惠金融指数》(Global Financial Inclusion Index)以68.85的综合指数得分,在42个市场名列第一,最具金融包容性。美国以68.28分的微差紧跟在后,瑞典以65.44分排名第三。

由Principal Financial Group和英国智库经济和商业研究中心(Centre for Economics and Business Research)合作推出的《全球普惠金融指数》星期三(9月21日)首次发布。指数分析了42个市场,针对各个市场的政府扶持、金融系统扶持和雇主扶持三大范畴,审查每一个市场在各个范畴内多大程度上提供了相关工具、服务和指导,以使他们的民众能够实现更高水平的金融包容性。