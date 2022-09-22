丰树工业信托 Mapletree Industrial Trust

本栏于今年2月22日曾论及这只股票短期回扯当向上填补介于2.73元与2.75元间的缺口后，重返跌势。当时股价为2.56元左右。4月6日股价升试2.72元后，随即进入具五波跌势。5月25日股价下跌至2.40元完成图中“斜向交叉”的第（四）点，接着出现三波回扯。6月9日股价上升至2.53元完成了（A）波，接着回落至6月17日的2.41元，并于当天以“转向”信号结束了（B）波，遂进入具三波的（C）波。6月27日股价上升至2.66元完成了（a）波，过后回扯至7月5日的2.57元，此为（b）波，7月29日股价上升至2.73元，无奈咫尺天涯，未能将上述第一个缺口填补，随即结束了（c）波，同时为（C）波画下句号，且完成了“斜向交叉”的第（五）点。截至8月31日股价已经下探2.53元。回顾股价自2020年10月13日从3.36元下跌以来，一个跌势“斜向交叉”已经形成。若以去年8月2日位于3.02元的第（三）及上述的第（四）点价差，计自第（五）点，可测得基本目标为2.11元。