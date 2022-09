在本地,房地产的地点往往是购屋者的首要考量。怎样的地点才能称得上十全十美呢?

寓所地点决定生活方式。地处第10邮区、拥有永久地契的尊贵府邸——PERFECT TEN,就坐落在新加坡高尚私人住宅林立的武吉知马路。

邻近的乌节路和诺维娜一带,吃喝玩乐购物娱乐设施齐备。附近著名学府众多也深受家长追捧。世界文化遗产新加坡植物园仅是一石之遥,而众多医院也是近距离车程就可抵达。

如此完美地点,在高尚豪华的居住环境中,平衡幸福的生活就在身边。

PERFECT TEN由国际知名的DP Architects设计。(图/PERFECT TEN提供)

完美地点 五大要素

1.交通便利 四通八达

武吉知马位于新加坡的中心,两大快速公路——泛岛快速公路和中央快速公路就在咫尺,驱车通往全岛各处十分便利。

即使不开车,这里的地铁网络也四通八达。从该项目向北步行可到史蒂芬地铁站,向南可到纽顿地铁站。这两个地铁站衔接南北线、市区线、汤申—东海岸线,无论是到中央商业区,或是全岛各地都十分便利。除了地铁,武吉知马路有多辆公共巴士川行,为上学的孩子提供另一种方便的公共交通工具。

在私人住宅区能有如此完美的公共交通系统,实在难得。

PERFECT TEN坐落在武吉知马路。这里靠近两大快速公路和地铁站,通往全岛各处十分便利。(图/PERFECT TEN提供)

2.处于学府区 名校林立

PERFECT TEN附近有多间具有优良传统的知名学校。要入读这些学校,特别是在为孩子登记小学入学时,住得近就占有优势,而且孩子以后上学也比较方便,不需长时间在路上往返住宅和学校,省去父母操心。

其中,一公里内就有两所知名小学:英华(巴克路)和新加坡女子学校,在为孩子报名进入这两间小学占尽地利。

不仅如此,新加坡名气中学和初院也集中在附近,这包括华侨中学、南洋女中、圣若瑟书院、公教初级学院和国家初级学院等。

PERFECT TEN独立上落客区的堂皇流水景石墙,凸显住客的尊贵身份。(图/PERFECT TEN提供)

3.享时尚生活 购物美食全收罗

PERFECT TEN附近有众多日常生活的必须设施,无论是购买日常用品、名牌时尚消费品,享受高级佳肴还是本地风味的小贩美食,都近在咫尺。

步行4分钟就可抵达武吉知马路的百慕乐大厦,内有超级市场和各种小型生活便利店。

开车5分钟或搭地铁,就可到诺维娜、乌节路的购物中心,各种名牌和流行时尚消费产品琳琅满目。

开车4分钟或搭地铁,就可抵达纽顿小贩中心品尝小贩美食。

4.临近医疗保健服务

从PERFECT TEN开车10分钟内,就可抵达新加坡著名私人医院:伊丽莎白诺维娜医院、诺维娜医药中心、鹰阁医院、伊丽莎白医院,医疗保健服务应有尽有。

此外,诺维娜将出现一个至少由四间医院组成的健康城,占地17公顷,由卫生部、国立健保集团和陈笃生医院携手打造,预计于2030年完成。

80%的公寓单位都无阻挡地面向武吉知马自然保护区,其余的单位则面向城市风景。(图/PERFECT TEN提供)

5.亲近大自然 休闲运动好方便

走进大自然,呼吸新鲜空气,在天然氧吧中,修复疲惫的身心,这种自然疗法对生活紧张的上班族非常重要。

开车3分钟或是一个地铁站的距离,就可抵达新加坡植物园——联合国教科文组织世界文化遗产名单上第一个、也是唯一的热带植物园。那里有参天古树、各式美艳的胡姬花,环境绿意盎然,是慢跑散步、晨运和溜狗的好地方。

说到大自然,当然不能错过附近的武吉知马自然保护区。这里是一家大小出行的绝佳目的地,远离城市喧嚣,探索野生动植物的自然生态,是一家人周末和假日的好去处。

不仅如此,附近也有数个俱乐部——莱佛士城市俱乐部、东陵俱乐部、美国人俱乐部,让住户可以享受私人俱乐部会员专享的运动、休闲和社交设施。

买家点评优质地点

赞:名校林立 投资首选

科技物流公司销售经理曾俊聪说:“我有个投资房产很有经验的朋友,在看了这项目的示范单位后,认为这项目非常值得投资,我们后来就一人买了一个单位。这里地点好,靠近乌节路,附近又有许多好学校,我还有个朋友就为了孩子要在新加坡女子学校上学,还在附近租了一个单位。所以将来如果不是自己住,要出租也没问题。

我也会考虑自己居住,因为很方便。我和太太都不下厨,出门用餐即使不开车,搭地铁很快就可以到小贩中心等地点,享用美食佳肴,不成问题。”

曾俊聪买了PERFECT TEN的二卧房式单位,认为项目地点是投资首选。(图/PERFECT TEN提供)

赞:靠近乌节路

科技产品公司老板陈女士说:“我一直在物色位于新加坡中心武吉知马一带的房子,PERFECT TEN是永久地契让我惊讶,以价格来说是非常好的投资;附近有许多好学校,又靠近乌节路。我每周都会到乌节路考察零售市场,所以这地点对我来说很方便。从这里要去邻国新山也很直接快速,我常去新山。

我相信这一带不会再推出太多的新公寓项目,这项目面对视线无阻辽阔的风景线,是非常难得的。我有几间公寓,看来这单位会是我退休后优先考虑的居所。”

陈女士:PERFECT TEN是永久地契,以价格来说是非常好的投资。(图/PERFECT TEN提供)

项目亮点

永久地契:坐落在黄金地段,两座各24楼的高楼,共有230个两卧房和三卧房单位。

匠心设计:以优质建材,打造舒适奢华的生活空间,尽显与众不同的气派。

私人电梯:所有三卧房单位和部分两卧房单位都享有直达单位的私人电梯,保障居民隐私。

专用的设施和消闲空间:住客俱乐部拥有多项设施,包括50米无边界泳池、私人宴会厅、儿童游乐场、屋顶花园等,最适合与家人及亲友享受欢乐时光。

名家出品:发展商是长江实业集团有限公司属下成员公司——Property Enterprises Development(Singapore) Pte Ltd。

50米长的无边界泳池。(图/PERFECT TEN提供)

PERFECT TEN示范单位设于武吉知马路321号,欢迎预约参观。预约电话:62970111。每天上午10时至晚上7时开放。

欲知更多详情,请上网www.perfect-ten.com.sg查询。

Developer: Japura Development Pte Ltd (UEN: 199701870K) | Housing Developer's Licence No.: C1386 | Tenure of Land: Estate in Fee Simple | Encumbrances: NIL | Expected Date of Vacant Possession: 26 Nov 2026 Expected Date of Legal Completion: 26 Nov 2029 | Location: Lot No. 00211X TS 26 at Bukit Timah Road

【本文由PERFECT TEN呈献】