本栏于今年6月25日曾论及指数短期回扯当尝试填补介于13648.84点与13761.83点及介于14121.07点与14198.80点间的缺口后，重返跌势，并将跌穿12438.85的支撑点。当时指数为12912.59点左右。6月28日指数上升至13358.62点，遂在介于13221.04点与13186.07间留下缺口；29日骤然下试12946.76点，不但将此缺口填补，同时又在介于13132.36点与13231.82点间留下缺口。6月30日进一步下试12618.68点，又在介于12811.43点与13003.35点间留下缺口。7月4日回扯至12919.70点，随即将此缺口的一部分填补。7月5日下探12390.95点，完成了一个源自去年11月18日从16290.19点下跌以来所形成的跌势“斜向交叉”中的第（四）点。7月8日上升至13019.13点，遂将上述第五个缺口填补。7月13日更上升至13351.20点，旋将上述第四个缺口填补。8月4日升试13792.88点，填补了上述第一个缺口。8月16日上升至13947.85点结束了图中的第（五）点，随即迅速回落，截至9月1日指数已经下试12603.58点。若以图中的第（三）及第（四）点价差，计自第（五）点，可测得基本目标为11413.55点。