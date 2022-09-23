投资理财：如何在通胀中保住退休金

（早报讯）我国继续面对物价上涨的压力，服务和食品价格进一步上扬，推动8月份核心通货膨胀率上升至5.1％，是过去14年以来的新高。这些数据也证明，通胀并没有随着我国金管局多次收紧货币政策而消失。今时今日的乐龄一组必须更积极守住自己的养老金，才不会让不断上涨的价格蚕食掉。

在各投资群当中，退休人士是特别容易受到通货膨胀的负面影响的。这主要是因为他们的投资组合中，为了减低风险，通常都会有比较高比例的债券。不仅如此，许多退休人士并不会为自己的投资组合注入新资金，因此他们通常也无法做到成本平均化，也不能从较低的股价中获益。

如何在通胀中守住退休金呢？也许退休人士可以参考以下的一些投资策略。

有增加股息记录的优质公司

在股票投资方面，退休人士不应该只关注这一、两年股价高回报的股票。退休人士可以考虑投资在有增加股息记录的优质公司。以美国股市而言，在标准与普尔500指数股票当中，就有大约65只股是属于这类的“股息贵族”。这些股票在至少过去的25年里，每年都有增加股息。

这些“股息贵族”有大家熟悉的3M Co、雅培（Abbott Laboratories）、艾伯维（AbbVie）、可口可乐（Coca Cola）、高露洁（Colgate-Palmolive Co）、埃克森美孚（ExxonMobile）、强生（Johnson & Johnson）、麦当劳（McDonald's Corp）、百事可乐（PepsiCo）和宝洁（Procter & Gamble）等。

如果退休人士对股票不熟悉，也可以考虑直接把钱放在派息基金。大华银行集团个人财务服务部主管陈光钰在接受《联合早报》专访时就说：“退休人员应该通过建立有弹性的投资组合，例如：通过低风险的派息基金，以及投资在中期投资级的公司债券或债券基金赚取稳定的收入。”

陈光钰说：“如果这些退休人士有更长的时间范围，他们还可以考虑利用长期的结构性驱动因素和大趋势，例如：中国、人工智能和可持续发展作为投资的重点。另外，医疗保健和必需消费品等行业的防御性股票也可以限制市场抛售期间的下行风险。”

陈光钰说：“对于退休人士来说，确保投资没有因为通货膨胀而缩水是非常重要的。” （大华银行提供）

陈光钰说：“如果投资者偏好风险较高的投资，他们还可以考虑像美国金融这样类别的股票，这些股票应该可以从利率上升中受益。”

华侨银行投资策略执行董事华素梅农（Vasu Menon）在受访问时也说：“买进有给好股息的股票，是一种让闲置资金“做工”的好方法，因为闲置资金存在储蓄账户中并获得的回报是相对低的。不过，如果经济真的衰退，这类高回报的股票也可能走势疲软。因此，资产配置策略还是应该保持谨慎。”

华素梅农说：“买进有给好股息的股票，是一种让闲置资金“做工”的好方法。”（华侨银行提供）

华素梅农说：“那些希望通过趁低买进的投资者，他们应该谨慎选择股票和债券，采取多样化和中期观点是重要的。这些投资者也应该逐步吸购，并在未来几个月内分散新投资的买进时间，以防市场因通胀和利率上升，或是对经济衰退出现进一步走弱。”

市场上是没有一个能够完全避免投资组合免受通胀上升影响的“特别配方”。但是投资者是可以通过购买那些杠杆率不高、资产负债表强劲、现金流和现金持有量健康的公司来降低风险。

华素梅农就说：“那些拥有强大市场地位并能够将通胀带来的更高成本转嫁给最终客户的公司，也会面对较少的盈利打击。如果这些公司的盈利没有受到太严重的影响，它们就有可能继续支付丰厚的股息给股东。”

持有适当的现金

身边持有适当的现金可以避免退休人员在投资市场低迷时，从“缩水”的账户中提取资金。不过现金总是跟不上通货膨胀的步伐的，所以现金最好不要持有太多。一个可参考的标准是，将持有的现金部分保持在一到两年的需要就可以了。而且放在银行的现金应该尽量找那些能给更高利息的户头类别（例如：定期存款）以及银行，确保手头上的每一分钱都在“做工”。

陈光钰说：“现在已经有更多客户寻找避风港来保护自己的财富了。从我们的定期存款组合在今年初至8月增长23％可以看出，本金受到保护的定期存款一直是投资者的首选之一。目前，12个月的新加坡元定期存款，我们的现行促销利率是每年2.6％，而10个月的优惠利率则是每年2.4％。”

小部分的黄金投资

在谈到黄金投资时，陈光钰认为黄金确实在历史上证明了是个很好保值的避险资产。不过，黄金不会为主人赚取定期回报，而且它对利率波动很敏感。

陈光钰说：“在利率上升时，投资者可能会转向其他可以生利息的资产类别，这就会拖累金价。此外，黄金还持有成本。这也就是为什么黄金会从今年3月份的每盎司2000美元左右的峰值，跌至最近的1700美元左右了。”

华素梅农也赞同这个看法。他说，利率上升，黄金就失去了光彩。但是投资者在他们的投资组合中，持有一些黄金是应该的，因为黄金可以很好对冲突如其来的负面意外。此外，如果经济最终真的出现衰退，央行可能会停止加息甚至降息，这对黄金来说就会是个好消息。