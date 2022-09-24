全球竞争力金融中心 我国超越香港排名第三

一项最新调查显示，新加坡是全球竞争力第三名的金融中心，超越香港，仅排在纽约和伦敦之后。

由英国伦敦智库Z／Yen和位于深圳的中国发展研究院（China Development Institute）汇编的“全球金融中心指数”（Global Financial Centres Index）结合了来自1万1000多名受访者的6万多份评估，为全球119个金融中心评分作出排名。

根据报告，新加坡在亚太地区领先，亚太排在前10名的还包括上海、深圳、北京等。

“全球金融中心指数”模型涵盖经商环境、人力资本、基础设施、金融领域发展和声誉五个竞争力因素，新加坡的排名分别为第三、第七、第三、第六和第六。

调查也为银行、投资管理、保险、专业服务、政府与监管、金融、金融科技和贸易计算了分指数（sub-indices）。通过结合在个别领域工作的人提供的反馈，新加坡在投资管理和金融科技领域的表现最为突出，排在第三名，在专业服务和政府与监管领域则排在第四名。

报告指出，当金融中心互相建立联系，便得以蓬勃发展。报告以新加坡为例，解释新加坡同领先的全球和亚太金融中心，以及其他金融中心都有很强联系。

这项调查也询问受访者对于他们所在的金融中心的前景的看法，包括是否更有竞争力或竞争力会有所减弱。整体而言，受访者对自己所处的金融中心的未来都持更乐观态度。就新加坡而言，大部分受访者认为我国在未来的竞争力会有所提升。

联昌私人银行经济师宋生文接受《联合早报》访问时说，新加坡在最新公布的排名晋升至第三名并不意外，我国在金融服务方面继续有杰出表现，我国也是亚太地区主要金融中心之一。我国有效的政策、法治环境、稳定社会等都有助巩固我国作为主要金融中心之一的地位。

不过，由于新加坡是个小岛国，面临高成本的问题，宋生文认为我国在吸引人才和确保成本可负担之间取得平衡，仍须加倍努力。

由英国伦敦智库Z／Yen和位于深圳的中国发展研究院“全球金融中心指数”模型涵盖经商环境、人力资本、基础设施、金融领域发展和声誉五个竞争力因素，新加坡的排名分别为第三、第七、第三、第六和第六。