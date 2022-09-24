店屋交易今年首八个月 数量下降总额上涨 业内人士：价格短期内难下滑

第一太平戴维斯提供的数据显示，今年首8个月共达成133宗店屋交易，低于去年同期的165宗，不过总交易额却攀升1.6％至11亿4000万元。

本地店屋今年前八个月交易量不及去年同期，但总交易额同比上涨。行业人士认为，当前正处于强势卖方市场，短期内价格难以下滑，并预期第三季乃至今年全年交易额有望与去年持平。

第一太平戴维斯（Savills）提供的数据显示，今年首8个月共达成133宗店屋交易，低于去年同期的165宗，不过总交易额却攀升1.6％至11亿4000万元。

在过去的7月和8月中共有20宗店屋交易，其中有16个属于永久地契，第一太平戴维斯投资销售和资本市场总监叶慧宜接受《联合早报》采访时指出，当前永久地契店屋的价格强劲，吸引了不少卖家在高点抛售，另一方面，一些买家也觉得永久地契店屋的价格不会下滑，因此不再犹豫，尽快出手买入。叶慧宜预期，今年第三季乃至全年店屋交易额或会接近2021年的水平。

2021年我国店屋交易额创下2005年以来最高纪录。

虽然店屋市场正处于价格高点，但叶慧宜仍看好店屋的保值能力。

“与两三年前相比，店屋售价上涨不少，租金回报率却不及以往，甚至有下降的趋势，但是我国房地产市场的增值空间仍大于通胀涨幅。我国中长期的房地产价格其实都没有下滑的趋势。以金融商业中心地段的永久地契店屋为例，疫情前平均每平方英尺3000元至3500元，现在要4500元左右。”

从区域来看，今年首8个月与往年同期比较，城市边缘地区的店屋交易有所上升，叶慧宜认为价格是这背后的主要推动因素。

“过去几个月中，劳明达等城市边缘地区开始吸引到更多人投资，以本地人为主。大家看到这些地段比较靠近市中心，价格却可能比市中心便宜一半，因此增值空间或更大。”

近期推出市场求售的店屋包括位于安祥山两栋相连的999年地契双层店屋，指示价3380万元。总面积约为2649平方英尺，总建筑面积约为5550平方英尺，周围有四个地铁站相邻。有兴趣的买家须在10月19日下午3时之前提交购买意向书。

位于驳船码头（Boat Quay）52号的一个永久地契店屋，以4500万元的预示价求售，属于999年地契，占地1119平方英尺，总楼面积约为6446平方英尺，楼高六层。

店屋以邀请买家出价（expression of interest）的方式推出市场求售，截止日期为10月7日。