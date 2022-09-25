【金融新时代系列】借助生态体系伙伴关系平台 中小企业开启可持续发展之旅

在开启可持续发展的道路上，中小企业和大企业可以携手并进，不必孤军作战。

随着更多国家和企业承诺奉行可持续发展和实现脱碳目标，金融机构正利用商业生态系统的力量，协助中小企业落实可持续发展或开展可持续发展项目。

《金融新时代》系列探讨在瞬息万变的世界中，个人和企业如何利用数码解决方案与洞察信息 ，创造一个更可持续的未来。本期聚焦本地中小企业如何搭上金融机构所建立的生态系统伙伴关系（ecosystem partnership）和可持续融资的列车，开启它们的可持续发展之旅。

金融机构拥有广大人脉、资源和专业知识，能通过建立生态体系伙伴关系，在商业发展中发挥领导作用。

此外，金融机构也能通过提供融资，激励和引导中小企业开启可持续发展的旅程。

事实上，生态系统伙伴关系也是本地中小企业踏上可持续发展之路最为重视的一环。

根据2022年大华银行中小企业展望调查报告，中小企业首先看重支持它们采纳可持续方式的事项，是与其他公司进行合作的机会，这占受访企业的43%。

中小企业重视的另外两个事项，是寻求与同行和生态体系伙伴联系（39％），以及与合适的培训或解决方案供应商联系（38％）。

这项调查是在去年12月至今年1月进行，共访问了800家营收在1亿元以下的中小企业。

李秉义：金融机构可协助弥合供需。例如，通过可持续供应链融资计划将大型企业买家与供应链中的中小企业网络联系起来。（普华永道提供）

普华永道新加坡可持续发展与气候变化总监李秉义接受《联合早报》访问时说，生态体系伙伴关系可为中小企业提供平台，让它们保持联系、分享知识和探索潜在的合作机会。

“它们可以学习其他中小企业采纳可持续商业做法或开发解决方案方面的成功案例和经验。它也形成网络，能够把绿色解决方案供应商和潜在采用者聚集在一起。”

新加坡国立大学商学院治理与永续发展研究所所长卢耀群教授受访时说，中小企业构成了我国商业领域的绝大部分。

尽管以个体来说，许多中小企业未必有大量的碳排放，但中小企业雇用本地超过70％的劳动力，绝不能忽视它们的集体庞大规模。

卢耀群：银行是激励和引导中小企业向可持续发展转变的有效杠杆，因为它们提供融资，并因此影响资金成本。（档案照）

“作为公司，中小企业对2030年新加坡绿色发展蓝图的推进至关重要；而作为雇主，它们更举足轻重，因为它们对员工的工作方式和习惯都会带来影响。我们必须把中小企业纳入国家的整体努力当中。”

他认为，通过可持续银行业务协助中小企业是银行的正确策略，“银行是激励和引导中小企业向可持续发展转变的有效杠杆，因为它们提供融资，并因此影响资金成本。银行最有能力将中小企业导入国家的绿色转型计划之中”。

随着更多发达国家和国际企业做出净零承诺，那些要与拥有净零目标的大型公司贸易往来的中小企业“别无选择，只能认真地接受可持续发展”。

“中小企业必须了解广泛的净零概念，特别是它们的碳排放将如何影响与它们交易的公司的碳状况。”

李秉义补充说，金融机构可协助弥合供需。例如，通过可持续供应链融资计划将大型企业买家与供应链中的中小企业网络联系起来，或者通过吸引投资者的资金来用于可持续投资。

“他们也可推动与诸如数据提供商、认证机构和金融科技公司等生态系统参与者，共同创建科技支持的可持续融资解决方案，以开发更加透明和可信赖的环境、社会和治理（ESG）生态系统，正如我们在新加坡金融管理局的‘绿色足迹计划’（Project Greenprint）中看到的那样。”

金管局是在去年展开这项计划，其中包括运用科技和数据来衡量潜在投资和贷款组合对ESG带来的影响。

王松龄：从银行的角度来说，我们也要言行一致。我们思考作为一家银行，我们要如何朝着可持续发展业务前进。（大华银行提供）

大华银行产业策略规划部建筑及基础设施董事总经理兼主管王松龄受访时说，自第26届联合国气候变化大会（COP26）举办以来，亚细安和全球政府开始承诺要在2050年或2060年之前达成净零目标，各国都在抵抗气候变化方面迈出一步。

国际再生能源总署（IRENA）估计，要达成把全球变暖控制在比工业化以前高1.5摄氏度以内或碳中和，全球未来10年需要57万亿元美元（79.6万亿新元）的投资。王松龄认为，这将“给每个人带来很多商机”。

此外，在当前这个时代，并不是只有股东才会要求企业要可持续发展，监管当局、证券交易所、客户和员工等都要求企业可持续发展。

他指出，银行也是一门生意，这些绿色经济发展同样会影响银行业。“从银行的角度来说，我们也要言行一致。作为一家银行，我们要考虑如何朝着可持续发展业务前进。”

因此，大华银行自2021年已在营运方面达到碳中和。它也通过针对大华银行总行和分行办公楼展开能源效率更新计划，达到节能近30％，

“这相当于从大气层中清除了大约4万8000吨二氧化碳，或者说得更通俗一点，这相当于把1万零500辆乘用车从马路上去除，或者在未来10年内种植80万棵树。”

推出亚洲首个能源效率综合融资平台

大华银行推出U-Energy计划和U-Solar计划，从整个生态伙伴关系的角度，为采纳能源效率和太阳能的企业提供更优化的融资支持。银行指出，这两项计划都是亚洲首个此类综合融资平台。

U-Energy计划是该银行东南亚主要市场的能源效率综合融资平台。它提供对建筑物业主、能源服务公司和绿色承包商有吸引力的融资解决方案，并支持业主、企业和区域政府的“绿色”议程，以建立可持续的生态系统和伙伴关系。

这些能源效率项目包括更换LED照明、提高冷却器和空调效率、在屋顶安装太阳能电池板、优化能源和电力管理系统以及改变建筑立面以反射直射阳光及减少热量吸收，以及用能量再生技术取代电梯等。大华银行在我国、泰国、马来西亚，以及印度尼西亚共有31个生态体系伙伴。

至于U-Solar计划则提供吸引太阳能开发商和承包商的融资解决方案，并支持住宅、企业和区域政府对太阳能的采用。大华银行在东南亚市场有17个太阳能伙伴。

王松龄说：“我们把开发商、承包商、设备销售商以及末端用户聚集在一起，这使我们能够创建端到端的生态系统，提供更灵活的解决方案。”

这计划也为合作伙伴创造价值。当U-Solar伙伴把业务扩展到区域内其他国家，大华银行能把在当地营运的U-Solar伙伴链接起来去开拓新的项目。

SolarGy董事经理林亚福受访时说，他在2019年发现越来越多客户，尤其是中小企业有兴趣采纳太阳能。可是，企业采纳太阳能要10年才能回本，但市面上却缺乏与回本期匹配的融资方案。

林亚福：以目前每千瓦时30分的电费推算，企业采纳太阳能光伏系统的回本期已从原本的10年大幅度缩短至三年至四年。（SolarGy提供）

他主动与银行联系，结果发现大华银行正要推行采纳太阳能的融资计划。

他指出，在融资计划下，企业可获得70％的贷款，“而这70％就如同是免费的，因为企业本来就必须支付电费，而省下的电费正好足以用来支付贷款。”

安装太阳能板需要的是宽敞的屋顶空间。太阳能板是由太阳能电池组成，没有其他电子元件，因此维修费用很低。此外，每一个太阳能板也拥有长达25年的电力保障。

电费从去年11月以来高涨，若从最糟的情境来看，天然气价格会保持在高位好一阵子。以目前每千瓦时30分的电费推算，企业采纳太阳能光伏系统的回本期已大幅度缩短至三年至四年。

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【本系列由大华银行呈献，五之四】