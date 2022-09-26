海峡时报指数 Straits Times Index

本栏于上周一（19日）曾论及指数当向下填补介于3238.89点与3233.61点及介于3227.48点与3210.83点的缺口，并试3128.06点的支撑线。当时指数为3268.29点左右。见报当天指数仅在3274.47点与3252.21点间横摆，20日指数跳空上升至3275.51点，造成介于3261.63点与3256.31点间出现缺口；21日指数回落至3254.77点，遂将此缺口填补。9月22日指数下试3243.46点后，迅速回升，并以3263.07点闭市，较前一天闭市的3261.79点来得高而成了“转向”信号，仿佛尝试力挽狂澜，无奈事与愿违，23日指数竟跳空下探3224.58点，随即将上述第一个缺口填补，同时也将第二个缺口的一部分填补。由于跌势甚急，导致介于3247.92点与3263.07点间出现一个大缺口；估计短期回扯，指数当回扯以填补此缺口，过后重返跌势，最终当跌穿位于3128.06点的支撑线，以填补介于3134.62点与3117.79点间的缺口。若以上图中位于3456.09的第（三）点与3072.34的第（四）点价差，计自8月11日位于3307.29的第（五）点，可测得目标为2923.54点。