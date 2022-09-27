借助ASUS Business方案 中小企业实现数码转型

在此瞬息万变且充满挑战的商业环境中，我们了解尽可能提升支出和投资效益的重要性。尤其是中小企业要转型数码化，考量到硬件支出、部署费用、支援服务及维护成本时，每三至四年购买或更新一批运算装置需要高昂的成本。 经历了冠病疫情的严峻考验后，AsamTree餐厅借助ASUS Business提升行政和营运业务的效率，更加灵活地控制IT预算和成本，实现数码转型。

2020年冠病疫情阻断措施期间，餐饮业严重受挫，迫使业者不得不尽快适应数码转型，马来美食连锁餐厅AsamTree也不例外。

AsamTree在本地开设三家分店，营运负责人赖庭辉不仅成功地让公司营运数码化，也灵活地控制了公司的IT预算和成本。

目前，从会计、记账、采购、收款、发票据、发薪水单等琐事，赖庭辉通过ASUS Business商用电脑，已实现了缩减营运成本，提升职员工作效率的目标。

ASUS Business为各个产业的企业、中小型企业及数据中心提供便利、合宜、安全且符合成本效益的解决方案。在ASUS Business的协助下，AsamTree餐厅得以蓄势待发，迎合现代IT环境中最富挑战性的需求。

赖庭辉也建议考虑数码转型的中小型企业，他们可以使用DAAS建置其数位设备，以节省成本且不用担心IT设备的维护。

公司业务数码化 提高工作效率

特殊坚固耐用设计的ASUS Laptop BR1100翻转触控电脑，适合在环境较严苛的中央厨房使用。（图/商家提供）

赖庭辉表示，餐厅的行政部门和中央厨房使用了ASUS商用电脑后，一些原本繁琐、重复性高的文书工作，经过电脑化后变得更容易处理。

赖庭辉说，自从使用了ASUS商用电脑，很多行政方面的文书工作都已经从纸张本子移到电脑上了。“自从使用ASUS商用电脑办公后，不论是账目、计算成本、中央厨房的出货、交货等事情都由电脑代劳，工作效率提高了。”

ASUS拥有齐全的商用电脑，针对不同的需求可以选择不同的机型。例如ASUS ExpertBook B9（B9400）系列，一公斤的轻薄设计，防摔抗震，而且通过美国MIL-STD 810H军规测试。这款电脑拥有持久的电池续航力（高达17小时），非常适合在外跑业务谈生意的老板们和业务人员。

另一款ASUS Laptop BR1100在设计方面坚固耐用，适合使用在像是中央厨房等较严苛的工作环境。这款电脑的翻转式触控萤幕，方便员工快速处理工作及分享讯息。

不仅如此，AsamTree在营运数码化之后，除了在餐厅使用无现金的付款方式，员工的薪水单也是直接电邮给他们。餐厅业务变得更为“绿色”，因为节省了不少纸张，也更为环保了。

赖庭辉表示，疫情发生之前，本地政府就开始提倡无现金支付。现在转为数码支付，用了多年的收银机变成了古董。采用数码转账的另一个好处是，因为“看不到现金”，减少了员工盗取款项的机会，让他少了后顾之忧。

赖庭辉对ASUS Business商用解决方案赞不绝口的另一点是，这个方案囊括了Microsoft Teams视讯会议软件和OneDrive云存储进行文件存储和共享，让他节省了很多时间。“有了OneDrive和Microsoft Teams，我可以允许员工远程办公。共享文件的好处是大家可以同一时间修改和操作模板，尤其是和中央厨房的一些文件可以同时处理，让我省却了不少时间无需奔波劳碌，在线上员工们无缝交流。”

灵活运用资源 降低营运成本

ASUS Business的装置及服务方案将硬件、主动式管理以及IT服务集于一身。（图/商家提供）

针对想数码转型的中小型企业，赖庭辉建议可以考虑使用ASUS Business的装置及服务（Device as a Service DASS）方案。这个方案将硬件、主动式管理以及IT服务集于一身，助初创公司及中小型企业灵活运用资源，提升员工的工作效率。

这项装置即服务提供全球化、全天候的服务支持，可满足小到维修设备，大到检索关键业务数据的各种需求。同时，透过灵活的付费模式，它可协助企业客户降低成本，在IT硬件和服务的使用上提供完整的租赁方案。

企业可在不影响其资金成本和现金流的情况下，搭配微软家用及中小企业版Microsoft 365和全新的ASUS Control Center远端监控与管理软件。ASUS Control Center为全新的集中式IT管理软件，可监控并控制华硕的伺服器、工作站，以及笔记型电脑、桌上型电脑、All-in-One（AiO）电脑、精简型用户端及数位看板等的商用产品。

装置及服务的企业用户，每个月只需48新元*就可以拥有ASUS笔记本电脑以及ASUS Business商用解决方案的服务。

*基于在36个月的合同中支付的ExpertBook P1440款笔记本电脑。

ASUS装置即服务有何优点？

降低拥有、部署、支援及维护的成本，为其他重要投资腾出现金流。

让企业能灵活地轻松扩大或缩减规模，业者仅需支付所需的部分。

使用最新和创新的硬件和软件解决方案，提高生产力。

可转移至更偏重云端的解决方案，以提升员工在任何地点工作的行动性。

消除管理和拥有IT支援所带来的挫折感和庞大费用。

只需在租约结束时归还装置，即可避免注销IT资产及遵循电子废弃物处理法规的麻烦。

提供一站式的服务，例如微软365、防毒软件、企业通路等软件。

要了解更多ASUS装置即服务电脑解决方案，可浏览ASUS网站。

【本文由ASUS呈献】