BRC Asia BRC亚洲

本栏于今年4月23日曾论及这只股票升势还将持续，填补介于1.61元与1.63元也就理所当然。当时股价为1.59元左右，过后股价又三度试1.59元的价位。4月28日股价上升至1.64元，遂将上述第一个缺口填补。5月12日股价骤然跳空升试1.70元，由于升势甚骤，造成介于1.67元与1.65元间出现缺口。13日股价回落至1.66元，遂将此缺口的一部分填补。5月30日股价再接再厉上升至1.78元，同时又再介于1.71元与1.70元将留下缺口。6月8日股价再度跳空升试1.83元，同时在介于1.77元与1.75元间留下缺口。6月9日股价上升至1.84元，几乎完成了一个源自2020年4月6日从0.95元上升以来，一个升势“斜向交叉”位于1.89元的基本目标；因此，估计三大波向下调整的A大波止于2020年4月6日的0.95元，而上述的1.84元价位应为B大波。依此类推，股价目前正处C大波跌势，截至9月15日股价已经下试1.63元，估计填补介于1.59元与1.57元及介于1.55元与1.54元的缺口，也就水到渠成。