BCG与精深局推介企业版RISE 助中小企业员工提升数码技能

波士顿咨询公司（Boston Consulting Group，简称BCG）携手精深技能发展局协助中小企业员工提升数码技能。这个新推出的企业版“快速沉浸式数码技能提升”计划（Rapid & Immersive Skill Enhancement，简称RISE）于今年11月启动，第一批参与计划共有120名中小企业员工。

为期16周的企业版RISE专门协助本地中小企业增强员工的三项数码技能，即商业数据分析、数码转型和增长，以及全渠道销售和行销。

BCG与精深局自2021年2月推出RISE，有1700名专业人士、经理、执行员与技师（PMET）已从计划毕业，当中高达七成参与者成功获得就业机会。

BCG星期二（9月27日）为企业版RISE及升级版RISE2.0举行推介仪式，并宣布成为技能创前程行业领头羊计划（SkillsFuture Queen Bee）的合作伙伴。

教育部长陈振声在仪式上发表演讲时强调，企业转型和员工转型必须齐头并进。如果企业不转型，员工将不会有动力去再培训。这是因为“他们明白，即便再培训，他们也不会得到更好或更有意义的工作。”

创立于2016年的本地精致香氛品牌Scent by SIX报名参与企业版RISE，公司现有25名员工，计划派遣四人再培训。

公司创办人李浩勋（38岁）告诉《联合早报》，公司目前在我国开设四家分店，接下来转型方向是计划借助增强实境（AR）和虚拟现实（VR）等先进技术，将产品打进元宇宙市场。

此外，他希望将公司现有行销和运营标准作业程序数码化，节省更多时间和人力。

目前共有逾20家企业成为技能创前程行业领头羊计划的合作伙伴，包括BCG、微软、西门子（Siemens）及昇菘超市。

陈振声认为，企业版RISE与RISE2.0相辅相成，凭借BCG在全球的丰富经验和人才网络，希望本地员工和企业从中受益。

升级版RISE 2.0不仅改进课程内容，上课时间也更灵活，符合在职人士的需求，分为全职和兼职课程，为期10周和20周。

计划第一阶段在9月展开，目标是招揽700名学生。参与者能透过技能创前程职业转换计划（SkillsFuture Career Transition Programme）获得最多90％的学费补贴。