本栏于2020年3月14日曾论及这只股票截至同年3月9日澳元已经下跌至0.8734新元。由于C大波最终将在A大波之下，跌穿0.8384新元也就毫无悬念了，当时澳元兑新元为0.9045左右，果然，澳元过后渐渐下滑，同年3月16日一度下试0.8615新元，18日澳元终于跌穿上述位于0.8384新元的价位，直试0.8243新元，确定已进入C大波跌势。19日澳元一度下探0.7979新元，并于当天以“主要转向”信号完成了C大波中五波走势的第（3）波，旋进入具三波回扯的第（4）波。同年8月31日澳元上升至1.0061新元结束了（A）波。10月20日澳元回扯至0.9528新元完成了（B）波，过后以五细波渐升至2021年2月25日的1.0544新元，且于当天以“主要转向”信号结束了（C）波，同时也为C大波五波走势的第（4）波画下句号，过后重返跌势。截至今年9月23日澳元已经下跌至0.9316新元，由于其每月一杆图中的“动力”信号已经穿下“中性线”进入到负号界域的0.0712处，因此，澳元跌穿上述的0.7979新元也就水到渠成。