鲍威尔：探讨潜在成本与效益 联储局对发行央行数码货币态度谨慎

全球正逐步转向无现金社会，但美国联邦储备局主席鲍威尔说，美国仍有许多人使用现金支付，联储局也对发行央行数码货币（CBDC）持谨慎态度。

他说：“我们正非常仔细地探讨发行央行数码货币的潜在成本与效益，同时也在检讨它可能引发的政策和技术问题。我们目前采取宏观立场，还没决定是否要发行。估计近期内不会有决定……这得花上好几年时间。”

鲍威尔（Jerome Powell）星期二（9月27日）在法国中央银行举办的“金融代币化的机遇与挑战：中央银行的角色”研讨会上，通过视屏发表上述讲话。研讨会主要讨论新崛起的稳定币（Stable coin）、去中心化金融（DeFi）和央行数码货币等趋势，对全球金融稳定性和央行扮演的角色所产生的影响。

全球支付模型逐渐转向数码化，加上区块链和加密资产领域的迅速发展，央行数码货币因此已成了当前许多央行关注的事项。

根据国际清算银行（BIS）的一份报告，超过100家央行着手研究央行数码货币，其中中国是最早试运行的主要经济体之一。欧洲央行去年也宣布启动数码欧元（digital euro）项目。

谈到近期的数码资产和去中心化金融等趋势，鲍威尔说，联储局支持金融创新，但同时强调通过监管为所有金融业者打造公平竞争环境。

他也指出，数码资产崛起带来许多风险，例如加密货币钱包可保管用户的加密资产，却可能被滥用为逃避制裁和洗黑钱工具。联储局是美元资产稳定可靠的支撑力量，在考虑推行央行数码货币时必须谨慎行事。

孟文能：货币政策渐正常化减低狂炒加密货币趋势

参与研讨会的还有新加坡金融管理局局长孟文能（Ravi Menon）、欧洲央行行长拉加德（Christine Lagarde）和国际清算银行总经理卡斯滕斯（Agustín Carstens）等人。

孟文能也是通过视频做线上讲话。他说，加密货币市场近期出现巨大波动，如今随着货币政策逐步正常化和收紧，预计这将进一步减低加密货币狂热炒作的趋势，而且冲击预计很大。

他说：“事实上，我们研讨会所有主讲人一直都向公众阐述投资加密货币所涉及的风险，但似乎没有人理会央行行长的话。如今，这些人后悔的时刻或许到来了。”

欧洲央行行长拉加德则在会上透露，欧洲央行的数码欧元项目已展开，预计不久将推出原型。

她说，数码欧元旨在满足欧洲民众需求，同时会确保它不涉及违法活动，避免对金融稳定和货币政策产生不良影响。