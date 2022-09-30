多方面抬高贷款资格门槛 房地产新降温措施出台因应利率攀升

除了建屋局首次将组屋贷款的数额组以每年3％的利率下限来计算，组屋贷款与估值比率（LTV）顶限也从85％下调至80％。此外，用于计算总偿债率（TDSR）和每月偿还贷款比率（MSR）的中期利率下限将调高0.5个百分点。当局采取这些措施，旨在确保国人审慎借贷和缓和需求，以促进房地产市场的可持续状况。

政府星期四（9月29日）深夜宣布推出最新一轮房地产降温措施，以应对市场利率在近期显著增长的趋势，确保人们谨慎贷款买房。

从即日起，申请建屋发展局房贷的组屋买家，当局将首次采用每年3％的利率下限（interest rate floor）来计算他们可申请到的房贷数额。

政府也把建屋局的组屋贷款与估值比率（LTV）顶限从85％下调至80％。

至于私人金融机构发放的房贷，新加坡金融管理局规定用于计算总偿债率（TDSR）和每月偿还贷款比率（MSR）的中期利率下限，将调高0.5个百分点。

国家发展局、建屋局和金管局在联合发布文告中说，政府采取这些措施，旨在确保国人审慎借贷和缓和需求，以促进房地产市场的可持续状况。

文告说：“市场利率已大幅上升，未来还会进一步调高，这将影响购房的借贷成本。为确保审慎借贷和避免将来偿还房贷方面出现困难，政府将收紧房贷的最高贷款额度。”

建屋局房贷实际利率维持在2.6％

建屋局在新条例下计算组屋房贷的合格贷款金额时，所采用的利率将为每年3％，或公积金普通户头利率再加0.1个百分点，视何者更高。

建屋局房贷的实际利率则维持在2.6％。文告说，建屋局优惠利率每季度检讨一次，将继续比目前公积金普通户头的利率高出0.1个百分点。

文告说，建屋局使用利率下限来计算房贷金额，鼓励购屋者谨慎借贷，因为购买组屋是一项长期的财务承诺。

这个新规定适用于建屋局从星期五（9月30日）起收到的房贷申请，以及9月30日当天或之后出售的新组屋或剩余组屋。

另外，组屋LTV顶限从85％下调至80％，适用于建屋局星期五起收到的新组屋申请和完整的转售组屋申请。这个修订不适用于私人金融机构发放的贷款，它们仍维持在75％。

文告也说，调整LTV顶限预计不会显著影响首次购屋者和低收入购屋者，因为他们直接向建屋局购买组屋时，可获得高达8万元的购屋津贴，购买转售组屋时也可获得高达16万元的津贴。他们也能动用公积金存款来买屋，从而降低所需贷款数额。

就私人金融机构发放的住宅房贷，金管局规定把计算买方的总偿债率（TDSR）和每月偿还贷款比率（MSR）的中期利率下限，从3.5％调高到4％，非住宅房贷则从4.5％调高到5％。

文告说：“这一调整反映了与2013年至2021年的超低利率时期相比，如今利率预计在中期内升高。”

过去几个月来，与3个月新元隔夜利率（SORA）挂钩的抵押贷款利率不断上升，并且预计明年会随美国利率上调而进一步上升，之后才逐渐稳定下来。跟2013年至2021年低利率时期相比，下来利率将处于较高水平。

“修改后的中期利率下限将确保家庭在较高利率环境下，能审慎地借房贷。这是必要的，因为房贷是长期承诺，而且往往是家庭最大负债。一些借款人或许须适当地调整他们预定的房贷规模，不过当利率上升时，他们会更有能力偿还贷款。”

这条例适用于在9月30日或之后签署选购权书（OTP）或买买协议（Sale and Purchase）的房贷。