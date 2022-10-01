分析师：降温措施对发展商影响小 部分房地产股或下滑 是投资者进场时机

政府新一轮房地产降温措施出台后，本地房地产发展商股早盘下跌后收复失地。股市分析师预测，此次对发展商影响小，部分房地产股可能下滑，是投资者进场的时机。

城市发展（CDL）星期五（9月30日）早盘一度跌2.4％，收盘微跌0.13％至7.60元；国浩房地产（GuocoLand）最低跌1.2％，收报1.65元，无变动；华业集团（UOL）早盘跌0.5％，闭市上涨3.26％至6.65元。

这次政府提高贷款门槛以免购房者过度借贷，从私宅搬到组屋的屋主也将面对更大挑战。受访股市分析师都认为，这次的降温主要目标是组屋市场，而不是私宅市场。

新降温措施 对组屋销量影响较大

新加坡兴业银行（RHB）分析师纳达兰加（Vijay Natarajan）接受《联合早报》访问时说，新降温措施对组屋销量的影响较大，尤其是日益增多的100多万元转售组屋，交易量可能会因此减少，但对价格的影响不大。

他预测，这对私宅转售量的影响很轻微，但有助于缓解最近新私宅项目开盘时出现的“唯恐错过”情绪。

“房屋交易量下滑对上市的房地产经纪公司的冲击相信会更大，对发展商的影响则很小，因为发展商的未售单位所剩不多，而且股价估值也已反映了下行风险，房地产股的价格比重估净资产值（RNAV）低了大约60％。”

APAC产业（APAC Realty）和博纳产业（Propnex）分别下跌1.67％和2.6％，收报0.59元和1.50元。

星展集团研究分析师陈伟祥和陈丽睿认为住房价格会逐渐平稳，因为获得强劲租赁市场和高昂地价的支撑。

他们预测上市发展商的股价最多出现反射反应（knee-jerk reaction），而且比上一轮降温措施公布时更轻微。他们认为，股价低于市账率的发展商股若出现任何反射反应，都是买进的好机会。

“新私宅销量今年来下跌了近45％，我们预测，相较于最近数月来推出市场的新私宅项目，接下来开盘的新私宅项目销量会更缓慢。至于房价，我们认为，降温措施会抑制房价继续上涨并保持平稳，但就业前景不明朗可能导致房价下滑。”

他们看好城市发展和国浩房地产的股价表现。

火热的组屋市场有望降温，花旗银行的最新研究报告指出，由于这轮措施调整着重于组屋，而政府这次没有收紧与额外买方印花税相关的政策，因此措施对整体私宅需求和价格的影响不大。

不过，大众私宅的需求可能会明显下滑，因为组屋提升者可能因为贷款条例收紧而减少。

花旗建议投资者趁低买入城市发展和华业集团的股票。