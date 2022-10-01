布米达马农业 Bumitama Agri

本栏于今年6月2日曾论及这只股票短期回扯，当下试0.605元的价位后，重返升势。当时股价为0.725元左右。见报当天股价仅在0.74元及0.725元这狭小的波幅中横摆，7日股价上升至0.775元，6月9日股价第三度试此价位未果，旋于当天以“主要转向”信号回落，接着渐渐下滑。6月16日股价终于跌穿位于0.70元的颈线直探0.68元，17日股价更下试0.66元；20日股价跳空下试0.645元，同时在介于0.67元与0.68元间留下缺口。6月22日股价回升至0.68元，遂将此缺口填补。7月5日股价果然下试上述的0.605元的支撑线，6日股价终于穿下此支撑线直抵0.59元。7月18日股价下跌至0.555元后，并于当天以“转向”信号止跌回升。截至8月15日股价已经回扯至0.66元，若以左图中一个“头肩形”的高，计自位于0.69元的‘颈线’，可测得基本目标为0.53元，与上述7月18日位于0.555元的低价相去不远。因此，股价下调或者已经结束，而向上填补介于0.825元与0.855元的缺口也就水到渠成。