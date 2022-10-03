海峡时报指数 ST Index

本栏于上周一（26日）曾论及指数短期回扯当填补介于3247.92点与3263.07点间的大缺口，过后重返跌势，最终当跌穿位于3128.06点的支撑线，以填补介于3134.62点与3117.79点间的缺口。若以上图中“斜向交叉”位于3456.09的第（三）点与3072.34的第（四）点价差，计自8月11日位于3307.29的第（五）点，可测得目标为2923.54点。当时指数为3227.10点左右。见报当天指数骤然下跌至3169.80点，由于跌势特急，造成介于3223.51点与3227.10点间出现缺口，27日指数承前一天的走势继续下滑至3158.32点，28日指数终于跌穿上述位于3128.06点的支撑线，直探3112.91点，遂将上述第二个缺口填补，同时在介于3160.75点与3165.50点间留下缺口。29日指数仅在3115.08点及3155.35点间摆动，较前一天的波幅来得小而成了“幅内日”。30日指数一度下探3098.24点，幸好指数当天以3130.24点闭市，较29日闭市的3115.08点来得高而成了“转向”信号。估计短期回扯或将开始，填补上述第四及第三个缺口在所难免，过后当重返跌势，并将挑战位于3019.69点的重大支撑线。