9月份PMI下滑至49.9 我国制造业两年多来首次陷入萎缩

经济师指出，中央银行继续鹰派加息，加剧了全球经济衰退的风险，市场需求下滑影响电子业，继而拖累整体制造业的表现，新加坡经济面临技术性衰退的风险。

宏观经济风险加剧，我国制造业连续26个月扩张的势头终止，在9月陷入萎缩。当中，电子业的萎缩幅度进一步扩大。

经济师指出，中央银行继续鹰派加息，加剧了全球经济衰退的风险，市场需求下滑影响电子业，继而拖累整体制造业的表现，新加坡经济面临技术性衰退的风险。

新加坡采购与物流管理学院（SIPMM）星期一（10月3日）发布最新数据显示，我国9月份制造业采购经理指数（PMI）下滑0.1至49.9，是自2020年7月以来首次跌至50的荣枯线以下，陷入衰退。这主要是因为新订单减少、新出口放慢扩张、产出加快萎缩，以及库存放慢萎缩。

SIPMM副总裁傅慧玲在文告中指出，电子业持续萎缩，造成整体制造业第三季小幅萎缩。“全球市场仍在努力应对高通胀和量化紧缩的宏观经济风险，以及俄乌战争持续所带来的地缘政治不确定性。”

电子业PMI在9月下跌0.2至49.4，已连续两个月萎缩，原因是新订单、新出口、产出的萎缩速度加快，以及就业陷入萎缩。PMI在50以上意味着制造业处于扩张状态，50以下则反映萎缩状态。

华侨银行首席经济师林秀心说：“由于主要央行这段期间继续维持鹰派态势以对抗通胀，对全球经济衰退的担忧日益加剧，削弱企业和消费者信心。”

全球电子业发展放缓 本地制造业增长前景受压

她指出，整体制造业9月份的新出口指数下滑0.2至50，未来几个月可能陷入萎缩。此外，全球需求周期开始转向，9月份整体制造业和电子业的供应商交货指数都改善，分别从8月份的50.4和50.6，上升至50.5和50.8，至于投入品价格则从前一个月的52.3和51.9，下跌至51.8和51.3。

林秀心说，尽管圣诞节的传统订单旺季即将来临，但全球电子业的发展势头近来一直加速放缓，尤其晶片领域，这可能继续对本地制造业未来几个月的增长前景构成压力。

她预期第三季经济可维持扩张，不过同比增幅从第二季的4.4％缩窄至3.2％。

马来亚银行经济师蔡学敏接受《联合早报》访问时说：“全球电子需求下滑导致电子业急剧萎缩，新加坡的制造业引擎正失去动力。”

他预测我国第三季经济同比可增长2.2％，但环比会萎缩0.6％，加上第二季环比萎缩0.2％，意味着连续两季环比萎缩，陷入技术性衰退。

金管局下周或上调全年核心通胀预测

贸工部和新加坡金融管理局预计下周分别发布第三季经济预估数据和货币政策声明。

蔡学敏说：“经济衰退的乌云已经让对抗通胀的战争变得复杂。”他预测金管局到时可能将全年核心通胀预测，从3％至4％上调到3.5％至4.5％。