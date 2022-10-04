私宅价格连涨10季度 分析：或促政府出手降温

大众化私宅市场火热，带动本地整体私宅价格今年第三季环比上涨3.4％，为连续10个季度上扬。整体组屋转售价也是连续10个季度上扬，第三季环比上涨2.4％。

市场分析师认为，房价连续第10个季度上涨，可能是促使政府上星期四（9月29日）深夜宣布推出新一轮降温措施的原因，预料下来房价增速会放慢。

市区重建局星期一（10月3日）发布的第三季房地产预估数据显示，整体私宅价格指数为187.1，比今年第二季的180.9高出3.4％，略低于第二季的3.5％涨幅。

非有地私宅价格延续涨势，第三季环比增长4.1％，高于第二季的3.6％。

各类非有地私宅价格持续全面上涨，代表大众化私宅的中央区以外私宅价格（OCR）加快增速，环比增长7％。代表高档私宅的核心中央区（CCR）私宅价格增长2.3％。代表中档私宅的其他中央区（RCR）私宅价格则放慢增速，增长2.5％。

有地私宅方面，价格环比上升1.2％，增速低于前一季的2.9％。

以今年首三个季度来看，整体私宅价格上升7.8％，比去年同期的5.3％涨幅高。

第三季推出的大众私宅有曲水伦庭（Lentor Modern）、AMO Residence和Sky Eden@Bedok等，它们一开盘便取得销售佳绩，支撑整体私宅价格涨势。

橙易产业研究与咨询部总监孙燕清指出，第三季大众化私宅中位数尺价环比上升18％至2093元。销量暴涨163％至1238个单位，显示市场需求良好。

她说，这股近乎失控的涨势，相信是促使政府上星期四深夜宣布推出新一轮降温措施的原因。

分析师：整体房市接近转折点

戴玉祥产业研究和咨询总监蓝振文同样认为，第三季房价给政府敲响警钟。

他说，政府显然很关注组屋转售价格持续上涨对私宅市场和预购组屋带来的涟漪效应，于是通过提高贷款门槛来稳定组屋市场。

他也指出，由于经济放缓、生活费和贷款利率上升，整体房地产市场已接近转折点。

博纳产业总裁伊斯迈（Ismail Gafoor）认为，降温措施能保持房价稳定，但价格预料不会大幅下降，全年私宅价格预计上涨8％至9％。

他说：“我们相信降温措施能稳定房价，放慢房价增速。可是我们不认为价格会大幅回调，因为发展商面对更高的建筑成本以及一些地段的高昂价格，它们的未售出单位也所剩不多，所以价格下调的空间不大。”

分析师也认为，接下来，房地产市场将逐步进入年末淡季。

世邦魏理仕东南亚研究主管宋明蔚说，多数大型新私宅项目已在之前开盘，加上受降温措施的影响，以及12月学校假期与年末公共假日到来，买家和发展商可能保持观望态度，静待降温措施发挥效用。

她预计，第四季新私宅销量会大幅下滑，而今年全年销量预计同比滑落大约39％至8000个单位，价格则可能增长8％，低于去年的涨幅10.6％。