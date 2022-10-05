疫后挑战重重 如何打造更具韧性企业？

冠病疫情带来的限制、人手短缺问题，加上全球的能源和原料价格上涨，供应链中断的压力，在本地经营的企业面对重重挑战。 本文带你看一看本地餐饮集团和半导体制造商两个截然不同的行业，如何通过人才和科技投资，迎战重重考验，不但顺度难关，而且变得更具韧性。

公司（一）

餐饮业转型应变 业绩取增长

集团通过方方面面把握创新转型的好机会，以变得更坚韧、更具应对未来变数的能力，持续增长。图见（左起）高级助理总监杰亚拉、营运总监斯坦普和执行董事陈志强。（图/新报业媒体）

疫情以来，餐饮业面对严峻的考验，意大利料理连锁餐馆百世达（PastaMania）也不例外。不过，过去两年来，这个品牌的不同分行年收都有15％到20％的增长，员工还获得加薪升级。它究竟有什么秘诀？

管理百世达是本地投资公司——联邦资本集团（Commonwealth Capital，简称CCPL）。营运总监斯坦普（51岁）受访时说，过去两年来各行各业面对重重考验，包括人手短缺、原料价格上涨、物流瓶颈的问题，公司也不例外，尤其是餐饮服务。不过，他认为这也是公司创新转型的好机会，以变得更坚韧、更具应对未来变数的能力，持续增长。

集团业务涵盖了食品链的四大部分：生产制作、仓储物流、贸易分销和餐饮服务，管理的品牌包括糕点店Swissbake、西式汤专卖店The Soup Spoon、冰淇淋品牌Udders，还有肉类供应商ZAC等。

集团位于裕廊工业区的综合食品中心，集合了物流、仓储、生产和服务，那里有烘培和餐饮的中央厨房、肉类处理设施和雪糕制造设施。集团在企发局的企业发展计划下设置了自动化设备，确保产品的生产效率和素质。

斯坦普说，集团旗下的品牌能在应对困难时互相协商、共享经验和资源，打造一个相辅相成的生态系统。比如，近来原料成本上升，同在一个屋檐下的生产部门，就能与旗下的餐饮服务店协商调整，缓解原料价格上涨带来的压力。

注重人才投资 多元化培训

营运总监斯坦普表示，栽培多元人才，是集团应对人手问题的方案之一。（图/新报业媒体）

以人手问题来说，集团采取从长计议、更具可持续性的整体解决方案，包括栽培多元人才、利用自动化辅助工作，打造一个更好的工作环境。

斯坦普说：“我们注重培训、技能提升和人才的栽培，以加强工作团队的素质，提高职员灵活应变的能力。”

以百世达来说，餐馆经理受过服务和厨房管理的双重培训，在忙碌的尖峰时段，若有需要的话，他们也有能力到厨房帮忙打点烘烤比萨、煎炸薯条洋葱圈的厨房工作，有效地缓解了运作瓶颈。

高级助理总监杰亚拉（31岁）透露，员工有机会参与职务以外的培训和工作，发展多元化技能。“我们就有一名烘培师傅，因为兴趣而参与市场行销的培训，他的加入为销售部带来更具说服力的新卖点。”

执行董事陈志强（54岁）表示，集团也通过劳动力发展局（WSG）职业转换计划来进一步加强公司的职务再设计策略，为食品服务、仓库运营、人力资源和营销等相关的角色重新设计工作。

他说：“员工能够接受新技能培训和参与职务再设计，不但能提高工作团队的士气，也提高员工加薪、擢升的机会，这让集团在招聘和保留人才方面更具吸引力。”

这些应对方案提升了集团的韧性；去年，集团不但度过疫情的各个难关，还扩展餐饮业务，设立新合资企业，投资和管理超过20个独特的餐饮品牌。

投资科技研发 提升素质和效率

高级助理总监杰亚拉（左）和执行董事陈志强（右）都看到投资自动化的科技设备和数码工具，如何有效地辅助员工提高生产力和效率。（图/新报业媒体）

集团的另一个策略，是投资自动化的科技设备和数码工具，辅助员工提高生产力和效率。他们投资的高科技设备包括肉类机器、智能面包糕点生产机器、曲奇饼制作机器和包装机器。

杰亚拉说：“智能面包生产机器每小时可为公司针对本地和海外10个市场，生产数以万计的手工糕点和烘焙食品；曲奇饼制作机器让饼干产量提升了一倍，酱料产品的密封包装也让我们能减少三分之二的人手。”

此外，集团设置了本地首个超高压灭菌设备，能通过低温巴氏杀菌处理，把食品保存期延长三至八倍，营养成分更完整保留；另一项科技能让特定食品在常温下保存12个月，提高出口机会和产品发展空间。

高科技设备不但提高生产力，加强食品供应的可持续性，也大大降低制造和物流成本，让集团能打进迪拜、印度和菲律宾等海外市场。它旗下的品牌如今在13个国家，主要是东南亚和中东国家，管理超过300个销售点和分销平台。

善用津贴援助 协助转型更新

执行董事陈志强（左）说，集团通过工作再设计，让员工有机会在新领域发挥潜能，使集团在招聘和保留人才方面更具吸引力。（图/新报业媒体）

集团利用当局给予的津贴和支持，投资自动化机器，这不但提高生产力、降低制作成本，也让他们更有能力去开发新产品，例如研发另类蛋白质产品、低糖、低升糖指数（GI）的健康产品，迈入国际市场。

杰亚拉说：“我们也通过新加坡企业发展局（EnterpriseSG，简称企发局）的牵引和支持，与不同的商业伙伴探讨可持续发展的合作计划，并打进多个海外市场。”

在食品服务方面，集团借助企发局的津贴进行数码工具转型，设置了数码订餐系统和顾客奖励计划，提升顾客的消费体验。

配合数码转型，集团在过去三年来接受企发局和劳动力发展局的培训援助，按部就班地给予员工多元和深化培训，例如学会使用数码工具，解读和分析各种数据，以提供更好的服务。

公司（二）

科技与人才技能提升 垫下领导优势

美光科技重视人才技能的提升，让不同领域的员工能充分发挥所长。（图/新报业媒体）

七年前，专门生产和制造记忆卡、内存卡和储存技术、影像产品的国际公司——美光科技（Micron Technology）设在新加坡的厂房，开始在制造流程中使用数据分析和自动化管理，启动了工业4.0转型之旅，并于2020年1月获世界经济论坛评选为灯塔工厂，认定公司在智能制造领域的领先地位。

在疫情下，集团两年前在自动化的基础上更引进人工智能科技，处理更复杂更多元的任务，包括品质管理、生产设施和设备设施的管理，也用上视频智能分析。

集团主要的产品包括DRAM、NAND闪存、储存卡和固态硬盘等。这些技术和产品等于是电脑和机器“大脑”，能够迅速存储、处理和管理各种数据，因此从科技数码产品如手机、电脑、到驱动服务器、医疗器材、汽车等产品，都不能没有它。

自动化+AI科技 研发加强优势

新产品推介兼组装工程总监潘曼纳班表示，内存和储存技术产品越来越复杂，公司必须不断转型，才能跟上时代的需求。（图/新报业媒体）

美光科技在新加坡设有两个晶圆制造厂和一个组装测试设施，这里的许多工作流程都采纳人工智能（AI），而且是全球最先量产232层快闪记忆体（NAND Flash）的基地。这个创新产品具有高性能储存，储存密度也是业界中最高的单位，成为美光科技的一大竞争优势。

实际上，美光科技已摇身变成高度自动化的创新科技工业，不但有设计、制造、组装和测试的设施和能力，还不断研发新产品。它至今已拥有超过5万个终身专利权，垫下创新领导的优势。

在美光工作了21年的潘曼纳班（43岁，新产品推介兼组装工程总监）受访时说，内存和储存技术产品越来越复杂，客户的需求也提高了。

“我们需要更多元化、量身定做的产品，交付产品的速度也需要更快。”潘曼纳班说。

他表示，公司必须不断转型，才能跟上时代的需求，包括不断投资自动化、智能制造和人工智能，打好结构和系统，才能在种种挑战中做出最好的决策。

与政府密切合作 三方面推动转型

善用当局的各种援助，加上与政府机构的密切合作，协助推动了许多新项目和计划。潘曼纳班说：“这些合作和援助，一来帮助我们启动了许多新项目，更快做出相关的决策和改革。”

“第二，政府积极促进不同领域的协作，例如我们通过政府机构和环球半导体企业互相分享经验，虽然产品未必相同，却是获益良多的难得交流。在政府的支持下，我们也扩展了供应商的生态系统，跟更多不同的供应商接触，例如自动化解决方案供应商、制造业供应商。”

以人为本 栽培坚韧团队

负责培训与发展人才的工程师黄乐怡说，公司从个人和组织两大层面鼓励雇员建立成长思维。（图/新报业媒体）

鼓励人才发挥潜能是美光科技成功转型的要素之一，因此集团支持雇员在事业和个人道路向前发展，栽培出坚韧、有进取心的团队。

在美光工作了28年的朱玛丽（51岁，物料规划经理）说，她的宗旨是“没有做不到的事”，她的下属也培养起不轻易放弃的精神。

“当年公司要打造300毫米晶圆设施的工厂，必须拆掉旧设施，拉高天花板，引进新器材，与此同时又不能间断200毫米晶圆的生产。”朱玛丽说。她表示，这么做史无前例，但由于集团上下一心，不轻易放弃，结果成功做到。

负责培训与发展人才的工程师黄乐怡（26岁）说，公司从个人和组织两大层面鼓励雇员建立成长思维。“不管是新人还是经验丰富的员工，公司都鼓励大家不断提升技能，吸收新知识，也提供许多学习机会，包括和不同人一起工作，发掘不同的潜能。”

其中，公司在数码自动化的转型期间，不断根据工作上的新需求推出相关的培训，协助雇员转型，或学习管理更增值的任务。

美光在新加坡雇有大约9000名员工，它是本地最多样化员工和最具包容性的企业之一，雇员中有超过40％是女性，它也是本地第一家签署“协助残障者就业承诺”的科技公司，营造更具包容性的工作环境。

患有先天大脑性麻痹症的张银龙（面向镜头者），在公司也和其他同事有一样的进修和晋升机会。（图/新报业媒体)

患有先天大脑性麻痹症（cerebral palsy）的张银龙（37岁），在加入美光之前有不少顾虑。

“我的左脚无力，而我的职责包括改进、维修机器和设施，有些器材巨大又很高，我担心我无法把工作做好。”

不过，张银龙过后发现担忧是多余的。“不管有多难，我身边的同事都很热心，他们会拆下部件给我研究，或爬上去拍照拍视频，甚至是扶我上去，确保我会亲眼看到要检查的部位。”

“公司也赞助我修读计算机科学的学位，深化我在自动化和电脑程序设计方面的技能，让我和其他同事有一样的进修和晋升平台，也有同等的机会在工作上做出贡献。”

更新转型蓝图 企业应变不迷茫

企业和雇员应该进行什么转变，才能更好地应对未来新挑战？

他们可以参考未来经济理事会（Future Economy Council）制定的产业转型蓝图，更了解时下新挑战和需求，以通过数码化、技能提升和重新设计工作等策略，加强企业的生产力、韧性和可持续性。

未来经济理事会成立于2017年，如今它逐步更新并推出产业转型蓝图2025（ITM2025），以协助本地23个领域跟上经济结构转变的步伐。

无论你是来自食品业、精深工业、物流业或零售业的雇主和雇员，都能通过蓝图往更具韧性的方向发展。

【“今朝转型 迎未来挑战”系列由贸工部呈献，六之三】