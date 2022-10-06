美元兑新元 USD SGD

本栏于今年3月19日曾论及美元兑新元由于其每月一杆图中的“动力”信号随时会穿上“中性线”而进入正号界域，迄时当带领美元朝1.4305新元的基本目标前进。当时美元兑新元为1.3534左右。6月6日美元骤升至1.3768新元，遂在介于1.3718新元与1.3693新元间留下缺口。13日美元跳空升至1.3956新元，又在介于1.3869新元与1.3765新元间留下缺口。7月14日美元上升至1.4097新元，随即于当天以“主要转向”信号为第（1）波画下句号，遂进入第（2）波回扯。8月11日美元下跌至1.3662新元，不但填补了上述第一及第二个缺口，同时也为第（2）波画下句号；因此，估计美元兑新元已经进入第（3）波升势，短期回扯，当止于1.4098新元的支撑线。截至9月28日美元升至1.4491新元，完成了上述位于1.4305新元的基本目标。若以一个源自2001年8月17日从1.1986新元上升以来，一个大型“斜向交叉”位于1.2146新元的第（三）与1.4545新元的第（四）点价差，计自2018年元月25日位于1.3004新元的第（五）点，可测得基本目标为1.5403新元。