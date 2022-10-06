开拓社媒营销从云端寻客源

“转型电力站”针对中小企业常见的挑战问题，邀请成功克服这些挑战的企业来分享经验心得。

本文邀请三家中小企业，分享开拓社媒商务的心得和成效。

各种各样的社交媒体不断崛起，越来越多企业和商家也纷纷进驻社媒平台与客户打成一片，使得社媒商务越来越红火。

通过推展社媒商务，企业和商家不仅扩大客源，还能吸引到传统渠道无法吸引到的客户，包括海外客户和企业客户。

欧式卫浴产品公司SaniQUO创办人兼董事经理刘依霖（45岁）接受《联合早报》访问时说，公司在冠病疫情期间为了要与客户互动而进驻社交媒体平台面簿和Instagram，结果分销商从初期的五六个大幅增加至目前的40个。

公司的卫浴产品包括浴缸、马桶和浴室橱柜等，2019年推出自家品牌Hera Bathroom。

她表示，由于疫情的关系，公司的行销方式出现了根本的变化，而社媒发挥了重大作用。

“我们在社媒平台上打广告以及与客户互动后，这些客户之后会去经销商店（卫浴产品）询问有关我们的浴缸品牌，而经销商转而找到我们。”

谈到采纳社媒商务的缘起，刘依霖说，2020年，我国暴发冠病疫情后，在阻断措施期间，公司的业务完全陷入停顿，她不得不在家里“闭关”，但也乘机“修炼”，积极报读网课充实自己。

同年5月，她利用政府津贴聘用了一名员工负责社交媒体的工作，另一名则负责数码行销。目前，公司内部共有三个员工负责社媒营销，至于搜索引擎营销（SEM）则外包。

随着我国放宽防疫措施，许多实体活动得以恢复，公司也结合线上线下与客户沟通互动的策略。

公司最近举办路演，把公司常在社媒上亮相的吉祥物——蓝色橡皮小鸭，送给现场公众，受到孩童和年长者的喜爱。鸭身上有QR码，让公众扫描后进入卫浴品牌的网站。

另外，公司也与客户玩游戏，客户在汽车仪表板上摆放蓝色小鸭，若被其他公众拍到照片上载到公司Instagram，车主也能获奖。

德喜蛋糕店今年母亲节上载到Instagram的照片。为蛋糕插上烟花蜡烛的是创办人蓝桂茹。（受访者提供）

德喜蛋糕店（Delcie's Desserts and Cakes）创办人蓝桂茹（38岁）是另一个采纳社媒商务的商家，除了能够吸引本地、马来西亚和印度尼西亚的客户，远在欧美和澳大利亚的客户也慕名而来。

她受访时说：“蛋糕讲究设计感，如果利用社交媒体平台来展示的话，将能够吸引到新一代的客户。

“社媒平台是拉近我们与客户关系最好的工具。我们一般利用社媒平台来介绍公司最新的产品。”

她表示，公司进驻面簿和Instagram多年，但真正把公司的预算用在社媒和成立社媒团队则是在2019年。

由于弟弟和弟媳是旅游和大自然主题方面的网红，她便借助他们在社媒的专长协助推展公司的社媒活动。

“社交媒体平台就好像播种和耕田一样，你需要时间慢慢地去耕耘，把它做起来，无法一夜之间就取得效果。”

一些网红购买了公司的蛋糕觉得好吃，也会在他们各自的社媒账号上称赞公司的产品，这也为公司的社媒账号导入流量。

推展社媒营销，不仅增加公司曝光率，客户在消费后也会在自己的社媒“打标签”（tag），列明那是公司的产品，给公司带来好口碑。

她指出，客户在社媒和谷歌评论（Google review）的意见都很透明，一般上如果得到好评，潜在客户也会认为这个品牌“不会差到哪里去”。

最近，公司也基于语言和目标对象的考量，进驻近年开始在本地崛起的中文社媒小红书，希望能够吸引来自中国和马来西亚的游客。

K—创公司董事经理张豪祥（左）：尽管公司的社媒目标受众是消费者，但同样受到企业客户的注意。他的妹妹张莹敏负责推动社媒营销。（受访者提供）

家族经营的高端衣柜与厨房收纳装修五金公司K—创私人有限公司（Koncept Kreation），进驻社媒平台Tik Tok不到一年，没想到竟给公司带来意外收获，过去把公司拒于门外的一个企业客户，居然亲自上门光顾。

该公司董事经理张豪祥（31岁）受访时说，两年前，他的妹妹张莹敏开始负责公司的社媒营销工作，利用面簿和Instagram与消费者沟通。随着更多社媒平台的崛起，公司也在9个月和6个月前先后进驻了Tik Tok和小红书。

他说，尽管公司的社媒目标受众是消费者，但同样受到企业客户的注意。

公司两年前曾经尝试争取一家室内设计公司成为客户，可是却不成功。没有想到的是，公司所制作的一个展示升降式碗碟架的视频，上载到Tik Tok后，那家室内设计公司的老板突然登门拜访，并且促成了一些厨房产品的交易。

他也发现，公司在Instagram的营销，吸引了不少小型或属于个体户的室内设计公司的目光，这些公司都向消费者推荐了K—创的产品。

在社媒平台取得成效后，公司逐渐扩大社媒团队，一年前来分别增聘了两个员工，包括平面设计师。

经营社媒账号 不能忽略网安

经营社媒账号也要注重网络保安，张豪祥公司的其中一个社媒账号，就刚在上周遭黑客“骇入”。

K—创按照公司的产品类别创立了四个Instagram账号，而被“骇”的是其中一个有8400个粉丝的账号。

他向该社媒的母公司Meta求助，也改变了账号密码和名称，但还是无法挽回这个之前已花费不少心力建立的账号。

原来，公司没有为账号设立双重认证（2FA），才让黑客乘虚而入。

他透露，经过这个惨痛的经验，公司已经为其余三个Instalgram账号设立了双重认证，以后也会更加重视网络保安的问题。