十全十美 难得一寓 安居名校学府区 投资下一代教育

住得靠近学校，在新加坡小学入学报名的制度下占有优势。 因此在名校附近的房地产，不仅吸引家长，在出租市场更具吸引力，受到投资者的追捧。

拥有永久地契的尊贵府邸——PERFECT TEN，地处城市黄金地段第10邮区高尚私人住宅区的武吉知马路，附近中小学、初级学院名校林立，是家有学龄儿童的理想居住地段。

孩子的教育、课余娱乐、平衡生活是育儿的重中之重，把孩子的育乐需求满足了，家长的生活就可以较轻省，达到安家乐业，生活幸福美满。

拥有永久地契的尊贵府邸——PERFECT TEN。（图/PERFECT TEN提供）

与名校为邻 小学到初级学院都有

PERFECT TEN周围不乏名校。

新加坡每年小学入学报名竞争激烈，特别是一些受欢迎的小学。在新加坡小学入学报名制度下，住家在学校一公里的范围内，在报名时便享有优先权。

PERFECT TEN一公里范围内就有两所热门小学，即：英华（巴克路）和新加坡女子学校。一间男校一间女校，最适合有子女各一的家庭。这两间历史悠久的小学每年入学报名吸引来自全岛各角落的家长，报名人数远超过学校提供的学额，可见受欢迎程度。

新加坡名气中学和初院也集中在PERFECT TEN周围，包括华侨中学、南洋女中、圣若瑟书院、英华学校（巴克路中学部）、新加坡女子学校（中学部）、国家初级学院以及公教初级学院等。

知名国际学校，如：华中国际学校、东陵托管学校（Tanglin Trust School）、圣若瑟书院国际学校（SJI International School），以及伊顿国际教育集团旗下的国际幼儿园（EtonHouse International Pre-school）等也近在咫尺。

莲花塘景观，让空间有了大自然的勃勃生机，使住户心情舒畅。（图/PERFECT TEN提供）

公共交通便利 学子通勤省时

中学生课业繁重，节省交通时间可以争取更多休息时间。如果父母不方便接送，便利的公共交通就非常重要。

从PERFECT TEN步行8分钟就有史蒂芬地铁站和纽顿地铁站。这两个地铁站衔接南北线、市区线、汤申—东海岸线，无论到全岛各地都十分便利。除了地铁，武吉知马路有多辆公共巴士川行，为上学的孩子提供另一种方便的公共交通工具。

公寓拥3.225米的楼层高度，配合舒适自然的设计意念，打造完美生活空间。（图/PERFECT TEN提供）

附近有补习班 满足育乐需求

新加坡家长非常注重孩子的教育，除了正统的学校课程，也希望孩子进修更多额外课程。

从PERFECT TEN步行4分钟就可抵达百慕乐大厦，里面有数家补习中心，还有商店、便利店、餐饮食肆，满足补习、购物、饮食的需求，家长和孩子都可各取所需。

此外，诺维娜一带也聚集补习中心，孩子上了中学自己到这里上补习班，乘搭公共交通便利快速。

亲近大自然 休闲运动好方便

走进大自然，呼吸新鲜空气，在天然氧吧中，修复疲惫的身心，这种自然疗法对生活紧张的上班族、课业繁重的学生非常重要。

开车3分钟或是一个地铁站的距离，就可抵达新加坡植物园——联合国教科文组织世界文化遗产名单上第一个、也是唯一的热带植物园。那里有参天古树、各式美艳的胡姬花，环境绿意盎然，是慢跑散步、晨运和溜狗的好地方。

说到大自然，当然不能错过附近的武吉知马自然保护区。这里是一家大小出行的绝佳目的地，远离城市喧嚣，探索野生动植物的自然生态，是周末和假日的好去处。

不仅如此，附近也有数个俱乐部——莱佛士市镇俱乐部、东陵俱乐部、美国人俱乐部，方便住户享受私人俱乐部会员专享的运动、休闲和社交设施。

50米长的无边界泳池。（图/PERFECT TEN提供）

临近医疗保健服务

从PERFECT TEN开车10分钟内，就可抵达新加坡著名私人医院：伊丽莎白诺维娜医院、诺维娜医药中心、鹰阁医院以及伊丽莎白医院，医疗保健服务应有尽有。

此外，诺维娜将出现一个健康城，占地17公顷，由卫生部、国立健保集团和陈笃生医院携手打造，预计于2030年完成。

从屋顶花园，鸟瞰美丽的城市风景。（图/PERFECT TEN提供）

买家点评 看中附近教育资源

孙淑媛：PERFECT TEN就在新加坡女子学校一公里范围内，住在这里将来给女儿报读小学较有优势。（图/PERFECT TEN提供）

赞：为女儿小一报名做准备

房地产经纪孙淑媛（Vivian Sun）有个4岁的女儿，但她已经开始在为女儿的小学入学策划。她希望女儿可以入读新加坡女子学校，PERFECT TEN就在这学校一公里范围内，住在这里就占尽优势，而这项目刚好在2025/2026年完工，正是女儿入小学的时候。

交通方便也是她重要的考量，加上这是个永久地契的项目，非常值得投资，她买下的786平方英尺的两卧房单位房型大小也很符合她的要求。“物有所值，我会推荐这项目给我的客户。”

赞：方便孩子上学和补习

银行沟通和数据行销主管韩太太的女儿就读新加坡女子学校三年级，为了女儿上学，一家搬到武吉知马一带，靠近女儿的学校。“我们买这房子，就是为了方便女儿上学，如果女儿直接上新加坡女子学校的中学部，那就更方便。”

除了交通方便，她也喜欢附近的设施，特别是有补习中心，方便女儿去上校外课程。

“我们在这附近看了许多房子，而这个项目是我们觉得最好的，因为我们是要买来自己住，所以我们要的是可以长期拥有的房子，永久地契的PERFECT TEN正合心意。”

厨房装置均配备百年德国品牌Miele。（图/PERFECT TEN提供）

项目亮点

想要让孩子进入名校，买下学府区房地产，可增加掌握优良教育资源的确定性。

另一方面，从房产投资角度看，学府区房地产在转售市场也额外受到追捧，不仅能让买家自住，在租金市场的需求也强劲。只要社会对优质教育资源的需求没有变，学府区房地产的升值空间相对更大。

永久地契：坐落在黄金地段，两座各24层楼的高楼，共有230个两卧房和三卧房单位。

匠心设计：以优质建材，打造舒适奢华的居住空间，尽显与众不同的气派。

私人电梯：所有三卧房单位和部分两卧房单位都享有直达单位的私人电梯，保障居民隐私。

专用的设施和消闲空间︰ 住客俱乐部拥有多项设施，包括50米无边界泳池、私人宴会厅、儿童游乐场、屋顶花园等，最适合与 家人及亲友享受欢乐时光。

名家出品：发展商是长江实业集团有限公司属下成员公司—Property Enterprises Development（Singapore）Pte Ltd。

PERFECT TEN示范单位设于武吉知马路321号，欢迎预约参观。预约电话：62970111。每天上午10时至晚上7时开放。

欲知更多详情，请上网www.perfect-ten.com.sg查询。

Developer: Japura Development Pte Ltd (UEN: 199701870K) | Housing Developer's Licence No.: C1386 | Tenure of Land: Estate in Fee Simple | Encumbrances: NIL | Expected Date of Vacant Possession: 26 Nov 2026 | Expected Date of Legal Completion: 26 Nov 2029 | Location: Lot No. 00211X TS 26 at Bukit Timah Road

【本文由PERFECT TEN呈献】