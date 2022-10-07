明光海事 Beng Kuang Marine

本栏于去年12月1日曾论及这只股票当向下填补0.073元与0.065元的缺口，以完成升势“三角形”的第（IV）点后，重返升势，并将朝0.19元的基本目标前进。当时股价为0.092元左右，见报当天股价下试0.085元，今年元月18日骤然下探0.068元，旋将上述第一个缺口的大部分填补，21日回升至0.081元，遂在介于0.081元于0.078元间留下缺口；元月25日股价回落至0.067元，同时又在介于0.067元与0.081元间留下缺口；幸好股价于元月26日回升至0.08元，几乎将此缺口全予填补。2月24日股价骤跌至0.055元，填补了介于0.063元与0.056元间的缺口，5月23日更下试0.05元。7月15日再试此价位，18日第三度试此价位未果。旋于当天以“主要转向”信号完成了上述的第（IV）点，遂进入升势，截至9月15日股价已经上升至0.082元。估计升势将会持续，向上突破位于0.109元的“三角形”上限，势必带领股价填补介于0.125元与0.133元间的缺口后，朝上述0.19元的基本目标前进。