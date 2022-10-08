《联合早报》财经记者周文龙与吕爱丽 获证投会颁发年度奖项

新报业媒体（SPH Media）五名财经新闻记者荣获新加坡证券投资者协会（SIAS）“投资者的选择”奖，《联合早报》获得两个奖项。

《联合早报》财经新闻副主任周文龙夺得年度最佳财经记者奖，高级记者吕爱丽则获颁年度投资者教育记者奖。

评审说，周文龙对本地上市公司和企业所面对的挑战有细致的了解，并深度报道最新发展趋势，他写的评论展现他对课题有深入了解。

他的文章对散户投资者来说都很贴切，尤其是他在一篇有关在元宇宙买房及非同质化代币（NFT）投资的评论，提醒投资者要小心留意。他在另一篇评论中分析冬海集团（Sea Ltd）和Grab股价下跌的原因，谈到一些公司采取“为业务增长而烧钱”的策略，及时提醒投资者要回归基本面。

今年是周文龙当财经记者的第10个年头，他认为这次得奖对他意义重大。他说：“我觉得当记者，特别是财经记者，最吸引人地方就是在于你能不断接触和学习金融世界的新事物。像在元宇宙里买房这样的事情，我们在两三年前是无法想象的，它却成了去年主要投资趋势之一。”

吕爱丽在报道、分析和评论环境、社会和治理（ESG）课题方面的表现出色。评审认为，新加坡散户投资者对ESG的了解和意识相对较低。她通过简单易懂的方式，帮助投资者更好地理解和消化课题，加强投资者的理解认知。

吕爱丽说：“我们一年多前启动《永续发展·ESG》栏目，ESG的课题很广泛，我们希望帮助读者了解和厘清不同的概念，也邀请企业分享最佳实践，让其他正开始踏上ESG征途的企业和商家参考。ESG课题和相关政策还在不断变化中，我们希望这个栏目能继续为读者带来更多有用的资讯。”

其他获得年度投资者教育记者奖的新报业媒体记者还有《海峡时报》资深高级记者曹琼月和《商业时报》高级记者林育强；《海峡时报》资深高级记者林美华则获颁财经记者特别奖。

这次的颁奖礼以实体形式在新达城会展中心举行。

今年新设杰出总裁奖 颁给四上市公司总裁

新加坡证券投资者协会今年新设杰出总裁奖（Outstanding CEO Award），表彰在领导能力、诚信、沟通、企业治理和业绩方面有出色表现的上市公司总裁。

得主包括吉宝企业（Keppel Corp）总裁卢振华、星展集团（DBS）执行总裁高博德（Piyush Gupta）、马可波罗海业（Marco Polo Marine）总裁李云峰和胜科工业（Sembcorp Industries）总裁黄锦贤。

另外，证投会也颁发了新加坡企业治理奖给六家本地上市公司，得主是吉宝企业、德蒙特（Del Monte Pacific）、博纳产业（Propnex）、添福胶胎（Stamford Tyres Corporation）、凯德综合商业信托（CICT）和新加坡邮政（Singapore Post）。

证投会会长大卫·杰乐（David Gerald）在颁奖典礼上致辞时说，本地企业在疫情期间的治理表现有所提升，中小型企业的表现更佳，主要是因为股东权利、问责与审计，以及披露和透明度方面的治理表现出色。