经济不明朗与市场波动加剧 我国第三季IPO融资数量为零

宏观经济不明朗和市场波动的加剧，导致全球今年的首次公开售股（IPO）融资额同比下降过半。我国第三季IPO融资更是惨淡，数量为零。

根据安永（EY）日前发布的报告，今年全球IPO融资额同比下降57％，仅1460亿美元（约2077亿新元）；交易同比下降44％，只有992宗。

在亚细安地区中，今年我国共有六宗交易，融资额达3300万美元，列地区第五，不过在第三季没有新的IPO。亚细安整体今年交易量同比增长4％，达96宗，但由于缺乏融资额超过10亿美元的大型交易，亚细安融资额同比下降57％，仅38亿美元。

通胀和地缘政治影响较小 亚太地区今年表现相对好

由于受通货膨胀和地缘政治影响较小，亚太地区今年的表现相对好。全球10大IPO交易中，有五家在亚太。亚太地区交易量和融资额分别占全球总交易的61％和69％。

尽管如此，亚太今年的交易量和融资额同比还是分别下降25％和22％。截至9月20日，亚太地区第三季的交易为233宗，融资额347亿。

此外，全球今年第三季的特殊目的收购公司（SPAC）的IPO交易也是自2016年第三季以来最低的，仅17宗，融资额为9亿美元。因多数SPAC承诺投资者的上市时间将在明年到期，所以它们正在努力寻找合适的目标公司来完成并购。

安永上市服务全球主管吴继龙说，宏观经济不确定是IPO市场面临的最大挑战，公司和投资者会等到股市情绪恢复稳定后，才重燃对IPO的兴趣。

展望第四季，吴继龙认为，多家公司预计市场环境今年底会得到改善，所以暂缓了年初的IPO计划。在经济不确定和市场波动缓解的情况下，逐步向好的市场情绪，应该会推动大型IPO上市，并且吸引更多的公司参与。

安永审计服务主管王万益说，在下半年IPO市场中，公司的业务类型、基本面和所在行业是吸引投资者的关键，市场将更加重视公司的长期价值和可持续发展。

他指出，亚细安展现出经济发展、人口红利和良好的投资生态系统等优势，有助于成长公司的发展和扩张。新交所推出了一系列举措包括引入SPAC上市框架、共同资助上市费用和扩大研究范围等，有助加强它在IPO市场的竞争力。

普华永道资本市场主管合伙人谭德成接受《联合早报》访问时透露，尽管事务所收到不少本地和区域公司的咨询，但他认为，未来12个月IPO和SPAC的市场前景仍不明朗。加息和经济衰退的担忧仍将影响国内外资本市场的情绪，也会不利于IPO的估值。