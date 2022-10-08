比特币兑美元 Bitcoin against USD

本栏于今年7月27日曾论及比特币或将回升填补介于30143.25美元与31786.20美元的缺口后，重返跌势。当时比特币为22755.58美元左右。7月30日比特币骤然上升至24666.25美元，可惜回升乏力，8月4日回落至22396.59美元。8月13日比特币升试24893.50美元，随即在介于24065.19美元与23170.75美元间留下缺口，14日比特币更升试25030.00美元，并于当天以“转向”信号完成了图中一个跌势“三角形”中的第（2）点。8月20日比特币跳空下试20785.00美元，旋在介于21365.88美元与23413.80美元间留下一个巨大缺口；9月7日比特币下探18509.26美元，且于当天以“转向”信号结束了a波，过后回扯至9月13日的22774.00美元，填补了上述第二个缺口的一部分，同时完成了b波。9月22日比特币下跌至18152.00美元，不但结束了c波，并于当天以“转向”信号为第（3）点画下句号。因此，估计比特币目前正处第（4）点回扯，一旦完成，当重返跌势，且将跌穿18134.25美元的‘三角形’下限，朝10982.86美元的基本目标前进。