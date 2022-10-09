【金融新时代系列】与大企业携手并进 中小企业贸易融资走向数码化

在开启可持续发展的道路上，中小企业和大企业可以携手并进，不必孤军作战。

随着更多国家和企业承诺奉行可持续发展和实现脱碳目标，金融机构正利用商业生态系统的力量，协助中小企业落实可持续发展或开展可持续发展项目。

《金融新时代》系列探讨在瞬息万变的世界中，个人和企业如何利用数码解决方案与洞察信息，创造一个更可持续的未来。本期聚焦本地中小企业如何利用科技，促进贸易融资迈向数码化，实现更便捷、安全的贸易融资流程。

疫情带动贸易活动，却让本地企业金利建筑（Kimly Construction）近来的订单和文件处理工作增加许多。

金利建筑私人有限公司理事邱荣盛接受《联合早报》采访时透露，时至今日，建筑项目的采购和融资付款流程仍采用纸张，是人力密集也耗时的工作。

他略带苦笑地说：“我们跟供应商和分包商交易的过程中，一般有许多高额销售付款和文书工作。单是一个工程项目，一个月可能有数百笔交易。如果把所有项目加起来，每月我们估计要处理1000多笔交易。这些大多是需人力处理的文件工作，因为你有不同文件要签，还有来来回回的工作认证等，整个过程其实是相当繁琐的。”

由于记账审计工作太多太琐碎，邱荣盛向来有将这些文件工作数码化的想法，却苦于对科技不熟悉而搁着。直到他在偶然机会遇到Doxa控股（Doxa Holdings）首席執行官黄麒榮，两人谈论后，一拍即合。随后，他们又找来大华银行（UOB）合作，并在今年8月宣布三方签署合作备忘录和试行计划。

三方会共同执行第一笔绿色贸易融资交易，金利建筑将在数码平台Doxa Connex上执行交易、整个采购和贸易融资过程预料变得更简单、快捷。

创立于1965年的金利建筑，是本地老字号建筑商，从早期承包政府公共工程项目，公司现在承接政府机构和私人发展商的各类工程，并且紧跟时代脉搏，积极采用先进技术，提升项目管理能力。

以上述合作项目为例，金利 建筑下来会展开新加坡理工大学（SIT）在榜鹅北的绿色校园建设项目，采购和贸易融资过程将完全通过线上进行，包括开发票、上传和验证相关文件等，至于传输数据和发放融资，则通过大华银行应用Infinity和数据平台Doxa Connex完成。

邱荣盛指出，公司能在Doxa Connex上验证供应商或分包商的发票，贸易融资要求会自动转发给大华银行，无须再提交任何文件的印刷本。这对公司及参与SIT项目的分包商和供应商都有利。

工时平均减少三成

他表示，通过与大华银行及Doxa的合作，公司能够把从采 购到付款和贸易融资的整个流程 自动化和数码化，无形中减少人力成本，同时提高流程效率。

他说：“使用这个平台后，我们有非常清楚的审计流程，如谁进行哪些交易，什么时候处理这些交易和其他相关细节等。总的来说，我们在处理供应商和分包商的付款工作，平均估计减少了三成工时。”

对黄麒榮来说，这正是他创立Doxa，利用科技为本地企业，特别是中小企业带来贸易融资便利的主要目的。

Doxa控股是黄麒榮与好友杨志鹏在2019年联合创立的。此前，黄麒榮在一家为中小企业提供供应链融资服务的企业担任科技总监时，发现中小企业的采购过程须耗费很多人力，无法像大型企业一样可以借助昂贵的系统来解决问题。

于是，他想到可利用区块链、微服务（microservice）、云计算和人工智能，打造软件即服务（SaaS）平台，协助促成企业买家和供应商在供应链交易过程的连接性，让它们加速取得供应链融资。

目前，约有700家企业使用Doxa Connex平台，大部分为供应商。黄麒榮说，这个平台让中小企业免除单调和以人工进行的采购和发票流程，腾出宝贵的资源来应对业务增长所需。

他说：“我们把金融服务嵌入Doxa Connex平台中，为银行提供单一数据来源和更大透明度。因此，中小企业能以更低成本取得融资。这次与金利控股和大华银行的合作，让我们能把想法付诸实现，获取成功案例。这个合作也让我们深入贸易融资的更深层面，并实现绿色贸易融资的第一步。我期待能进一步合作发展绿色贸易融资这个领域。”

积极参与贸易融资数码化举措

过去两年多来，全球疫情暴发，供应链的混乱状况接踵而来。为应对充满挑战的国际贸易和物流环境，许多企业转向科技求援。当中，贸易融资数码化是企业、金融机构和科技公司所关注课题之一，通过区块链技术和创建数据平台等，供应链不同阶段的利益相关者，尤其是中小企业，可开放和安全地共享数据。更准确地核实企业融资情况。

根据安永（EY）去年对5600多家中小企业进行的全球调查，疫情期间脆弱企业的数量急剧增加。有74％企业因疫情导致收入、利润率和销售量下跌。危机期间获得贷款融资的公司中，29％企业非常或极度担心还款问题。

但与此同时，银行的监管要求提高，在为中小企业提供贸易融资时面对诸多挑战，特别是在评估企业的融资能力、业务负担和洗黑钱风险等合规流程，耗费不少时间。

报告因此建议，银行应利用科技，把贸易融资流程数码化，从而改善信贷和金融犯罪等风险管理，并为中小企业和银行自身带来更多收入增长机会。

新加坡是最早推动贸易融资数码化的国家之一，而大华银行也积极参与许多数码化举措。例如它在2020年10月与本地多家银行合作开发贸易融资登记册（trade finance registry）概念验证，提高贸易融资的透明度和安全性。

这犹如一个中央数据库，供银行业获取本地各家银行的贸易交易融资记录，可防止不同银行为同一贸易库存提供重复的融资。

去年5月，新加坡金融管理局公布绿色贸易融资与营运资金框架，列明银行在审核绿色贸易融资交易时该采用的基本原则和业界标准认证。

大华银行和汇丰银行（HSBC）按照这个框架率先推出再生能源、再循环、农业和务农活动的绿色贸易融资交易。在这框架下，大华银行为春金集团（Musim Mas）和Barramundi集团提供绿色贸易融资，协助这两家公司加强可持续发展计划。

大华银行集团交易银行业务部企业贸易销售／财务供应链管理董事总经理兼主管黄宝燕受访时说，银行一直关注科技趋势，探讨利用区块链和供应链共享数据，协助企业更方便取得贸易融资。

她举例说，过去银行须要核实企业打印的发票和订单等文件，过程繁杂。凭借着区块链的信息不可篡改本质，银行可解决许多合规问题，让它在无须核实的情况下使用企业传来的交易数据，进而提供融资给企业。

加强发展绿色贸易融资业务

为支持绿色金融发展，大华银行也采纳科技加强发展绿色贸易融资业务。它在去年11月率领另外三家商业银行，与信息传输科技公司Singapore Trade Data Exchange（SGTraDex）联合开发绿色金融数码解决方案。

这个计划主要使用SGTraDex基础架构，开发出一个绿色贸易金融数据交换模式，银行可用来核实中央储存库的绿色认证数据，并为符合条件的生产商、贸易商或批发商提供绿色贷款。

黄宝燕说：“绿色贸易融资虽然还处于萌芽阶段，但不少中小企业已开始关注这方面发展。问题是企业对绿色贸易融资了解不深，银行也往往难以获得高素质、一致和细致的相关数据。我们提供的各类科技解决方案，就是希望填补这个缺口，帮助企业取得贸易融资。”

大华银行的数码银行平台UOB Infinity，最近便推出新功能，为企业提供金融供应链管理方案（financial supply chain management capabilities）。

黄宝燕说，这个新功能为供应商提供运输前到运输后的一整套融资方案，可让企业客户和主要贸易伙伴交换和验证贸易文件，也让他们在不同的供应链阶段获得融资。

新加坡目前处理的贸易总额超过1万亿元，其中900亿元达到绿色和可持续的要求。黄宝燕相信，通过数码化，银行下来有更多机会为企业提供绿色贸易融资，支持新加坡成为区域和全球领先的绿色贸易融资中心。“展望未来，我们要打造贸易融资的数据高速公路，帮助企业提高效率、更快获得融资。”

更多相关报道：

●【金融新时代系列】数码投资工具 助新手掌握先机

●【金融新时代系列】央行数码货币 加速推进无现金社会

●【金融新时代系列】逆境求存 中小企业数码化拓市场

●【金融新时代系列】借助生态体系伙伴关系平台 中小企业开启可持续发展之旅

【本系列由大华银行呈献，五之五】