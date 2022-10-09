颜金勇：为下来其他申请铺平道路 英国加入CPTPP程序将成往后标准

英国在去年2月申请加入CPTPP，审核程序于同年9月展开，一旦获准加入，将是CPTPP成立后的首个新成员。

英国加入《跨太平洋伙伴全面进展协定》（CPTPP）的谈判还在进行，核准英国加入的程序将成为协定往后接纳其他新成员的标准。

CPTPP第六次委员会会议星期六（10月8日）早上在新加坡举行，由我国贸工部长颜金勇担任主席。

在会议结束后的记者会上，颜金勇说：“关于英国加入CPTPP的讨论正在进行。由于这是第一个申请加入的经济体，对我们很重要的一点是要把它处理好，制定正确的程序，以维持CPTPP的高规格和远大的市场准入要求。”

11成员发表联合部长声明续探索新兴领域合作

CPTPP跟其他自贸协定不同之处，在于为食品管制、环境保护、数码经济、投资、劳动市场和金融服务制定了共同条规。

英国在去年2月申请加入CPTPP，审核程序于同年9月展开，一旦获准加入，将是CPTPP成立后的首个新成员。

领导CPTPP新成员加入工作小组的日本经济振兴部长山际大志郎在记者会上说，工作小组仍在跟英国谈判，并未对最终的加入设定时间表。

除了英国，中国大陆、台湾、厄瓜多尔和哥斯达黎加也申请加入CPTPP，韩国和泰国也有意加入。

问及各成员在这次会议是否讨论了个别经济体申请加入的事项，颜金勇说：“我们并未针对具体经济体的申请进行讨论，不过我们讨论了接受新成员一般应采取的方式。得出的结论是，英国的谈判结果将为接下来的申请铺平道路，建构更稳健和顺畅的程序。”

CPTPP第六次委员会会议是自冠病疫情2020年暴发以来，各成员暌别三年后首次举行的实体会议。

会后，11个成员发表联合部长声明，重申了加强合作的承诺，包括继续探索数码和绿色经济等新兴领域的合作。

联合声明说，部长们讨论了贸易数码化、新兴科技和数据等领域的合作，也对采用和扩大碳定价和碳市场、过渡到低碳能源的未来，以及贸易政策在应对气候变化所扮演的角色交换意见。

在商品和能源价格高涨、通货膨胀压力和供应链受干扰的宏观背景下，全球环境和增长前景愈加不明朗。联合声明重申CPTPP成员将致力通过强有力的伙伴关系，探索有利贸易与投资环境的切实举措。

联合声明说：“我们强调维护经济安全的重要性，决心加强合作，对抗保护主义和不合理的贸易限制措施。”

CPTPP成员包括澳大利亚、文莱、加拿大、智利、日本、马来西亚、墨西哥、新西兰、秘鲁、新加坡和越南，总人口将近5亿，总国内生产总值（GDP）超过13.5万亿美元。

各成员也祝贺马来西亚在最近正式核准协定。目前，仅剩文莱和智利尚未完成核准程序。

下一次CPTPP委员会会议明年在新西兰举行。