海峡时报指数 ST Index

本栏于上周一（3日）曾论及指数短期回扯或将开始，填补介于3160.75点与3165.50点及介于3223.51点与3227.10点的缺口，过后当重返跌势，并将挑战位于3019.69点的重大支撑线。当时指数为3130.24点左右。见报当天指数仅在3126.98点及3102.90点间波动，同时在介于3126.98点与3130.24点间留下缺口；4日指数跳空升试3154.30点，过后下滑至3128.62点，遂将此缺口的一部分填补，同时又在介于3128.62点与3107.09点间留下缺口。5日指数再接再厉的骤升至3161.65点，又在介于3145.80点与3138.90点间留下缺口。6日指数上升至3168.40点，随即将上述第一个缺口填补，无奈力不从心，竟以近乎全天最低的3151.56点闭市，而成了“转向”信号。7日指数先起后跌，期间一度下试3138.97点，几乎完全填补了上述第五个缺口。估计三波回扯中的（a）波，或许已经于上述3168.40点的价位结束了，依此类推，本周指数当出现调整，填补上述第四个缺口将是在所难免，过后再度向上回扯，以便填补上述第二个缺口，且于完成（c）波后，重返跌势。