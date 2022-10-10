报业控股房地产投资信托 每单位派息5.52分增2％

消费情绪改善，新加坡报业控股房地产投资信托（SPH REIT）2022财年12个月每单位派息5.52分，同比增加2％。

信托上星期六（10月8日）发布截至8月底的2022财年12个月业绩显示，信托全年营收同比增加1.7％至2亿8190万元、净房地产收入增加3.5％至2亿零970万元。

信托宣布第四季每单位派息1.39分，并将于11月25日派发给单位持有人。

保留高达82.9％租户 投资组合租用率97.5％

信托在7月29日宣布将财政年度的截止日从8月31日改为12月31日。修订后的2022财年为2021年9月1日至2022年12月31日，为期16个月。

截至2022年12月31日的四个月每单位派息定在2023年2月宣布。

文告指出，信托的投资组合租用率为97.5％。租用率维持在高水平，主要是因为保留了高达82.9％的租户，这反映租户对信托的策略资产具有信心。

截至8月底的2022财年，租金调升率是负2.8％，情况比上财年的负8.4％有所改善。投资组合的加权平均租约（WALE）稳定维持在5.3年。

新加坡的商场人流同比增长8.8％，百利宫和金文泰广场的租户销售额也分别增长25.6％和8.8％。

澳大利亚的商场人流则小幅减少3.6％。

截至8月31日，固定债务比率为71％，债务成本平均是1.77％，资产负债率为30％。

信托上星期五闭市报0.89元，涨1.14％。