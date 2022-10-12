本栏于今年7月14日曾论及美元兑新台币当时正处第（3）波升势；短期回扯，美元当试位于29.2733新台币的支撑线，过后重返升势。何况其“动力”信号随时会穿上“中性线”而进入正号界域，迄时美元当突破30.8606新台币的“阻力线”扬长而去。当时美元兑新台币为29.8790左右，可是美元并没有下试29.2733新台币的支撑线，仅于见报当天回落至29.7290新台币就进入升势。8月1日美元上升至30.1810新台币，接着渐渐回落。8月11日美元回跌至29.8360新台币，幸好当天以“转向”信号重返升势。9月2日美元骤然上升至30.6400新台币，由于升势甚骤，造成介于30.5300新台币与30.3890新台币间出现缺口。9月7日美元终于升逾上述位于30.8606新台币的“阻力线”直抵30.9720新台币。9月13日美元更进一步上升至31.1660新台币，截至9月26日美元已经上升至31.9300新台币。短期回扯，美元或将向下填补介于30.3080新台币与30.2810新台币间的缺口，且当试30.0671新台币的支撑线后，重返升势；毕竟挑战33.8350新台币的价位将是在所难免。