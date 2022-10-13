【梦想“企”飞系列】不断创新 把握绿色经济商机

企业营运不能一成不变，需要不断创新，把握新契机。我国在去年推出2030年新加坡绿色发展蓝图，竭力推进可持续发展，为各行各业开启新商机。本地一些传统企业也大胆创新，把握绿色经济商机，将可持续发展纳入业务。 本文走访三家在本地从事基础设施的老字号和起步公司，看他们如何通过创新科技与技术，开发可持续发展的项目和产品，并取得骄人业绩。

新种植袋技术 应对环境问题

福林建筑工程总裁蔡元森把握新商机，令公司的业务取得增长。（图/新报业媒体）

面对气候变化和豪雨频密，斜坡泥土流失造成的环境问题，不容忽视。

本地传统土木工程承包商——福林建筑工程（HockLim Engineering），在防止斜坡泥土流失的种植袋技术（GeoBarrier System，简称GBS）创新科技基础上开发出可行的应用方案，成功转型，而且满载商机，朝海外市场迈进。

公司总裁蔡元森（35岁）是家族企业的第三代接班人。他就在建屋发展局与南洋理工大学联合研发的这个创新技术上，进一步加强其可靠性和推行的效率，推出了在城市建设中应对环境问题的创新点子。

福林在2018年因为这个创新科技，获得建屋局推出，由企业发展局（简称企发局）支持的“企业版酷点子”（Cool Ideas Enterprise）研究补助金。公司的种植袋创新技术建造也走入了本地住宅区，第一个项目就在在比达达利（Bidadari）的预购组屋区推行。

蔡元森说，公司在比达达利预购组屋区建造了两套GBS系统。这个系统是通过把不同体积的可再循环有机沙石装入土工袋中，以互锁的方式将土工袋组成一堵墙后成形。GBS利用土工袋的特性形成屏障，有效排掉多余的雨水，防止墙面坍塌和水土流失。这不仅取代了钢或洋灰墙等高成本的材料，也可以在墙上种植花草，在提升美感的同时也取得降温的环保作用。

他进一步说，这套系统就是控制了土囊墙的吸水情况，降低了因为雨水太多、泥土太湿，导致滑坡和泥土流失的风险。与此同时，这个系统具减碳的功效，是绿化、环保的重要一环，也善用土地面积。

防止斜坡泥土流失的种植袋技术，具减碳的功效，也善用土地面积。（图/新报业媒体）

正因为把握这个新商机，蔡元森将家族的小型传统土木工程承包商成功转型。这项创新技术令公司的业务取得增长，GBS项目所占的工程百分比已在10%至15%，并预计在今后数年翻倍。

目前，福林正在测试这个GBS系统以应付有四季的海外市场和环境需求。

企发局与中国江苏省科学技术厅在去年签署了一份谅解备忘录，共同承诺将通过新加坡—中国长三角（江苏）产业创新合作计划，支持有意开展联合创新项目的新苏企业。

经企发局的协助，福林通过这项计划，与包括江苏的东南大学在内的中国伙伴合作，为GBS系统向海外发展建立良机。

“我们获得企业版酷点子研究补助金，显示中小型企业也能创新。GBS系统也证明了绿色经济的强大潜能和可持续性。” ——蔡元森（福林建筑工程总裁）

新污水处理技术 助起步公司走出国门

本地起步公司Hydroleap创办人莫哈末，通过企发局的援助，成功进军海外市场。（图/新报业媒体）

本地起步公司Hydroleap通过企发局的全球创新联盟计划（Global Innovation Alliance），把自己研发的创新污水处理科技带到国外，成功与海外企业取得合作。

今年33岁的创办人莫哈末（Mohammad Sherafatmand）来自伊朗，是国立大学的博士毕业生。

他说：“有企发局的协助与海外企业接轨和配对，无疑令我们事半功倍。我们成功为泰国和菲律宾著名的餐饮业净化污水。今年9月，公司也在该计划下与日本企业接轨。”

全球创新联盟通过加强本地企业与国际企业的合作和接轨，支持企业在科技和技术领域的创新，并对接企业在海外市场的需求，助本地企业与海外企业牵线搭桥。

来自伊朗一个小镇的莫哈末，因为发现水源分配不均、污水问题严重、水源的污染对环境造成的危害，而决定在国大修读博士研究时，以污水处理为主题。

公司研发的污水处理技术，优点就是没有使用化学物质，更为环保。（图/新报业媒体）

工业污水处理是全球的共通问题。公司的研发技术是以电力取代化学方式处理工业污水，不仅利于环境、也降低开支。他指出，传统的工业污水处理用化学原料和耗电，也因使用大量的化学处理，进而污染水源和环境，而未经处理的工业废水排出后也污染水源和环境，反而制造更多的问题。

莫哈末指出，公司研发的污水处理技术在第一层已有助净化水质，同时利用再生过滤系统，增加水源可循环使用率，节省开支，达到可持续发展的目标。他进一步指出，使用公司研究污水处理技术，可以降低50％至60％的营运开支，同时，自动化的污水处理系统，也能减少高达九成的人力成本。

“我们的污水处理的优点就是没有使用化学物质。注重绿化环保，珍惜资源，令公司从中取得可持续发展的成效。”

公司正在进行A轮融资，以集资开拓新市场，包括澳大利亚、印度尼西亚、越南、马来西亚和日本等海外市场，并深化与泰国和菲律宾的合作关系。筹集的资金也能让公司将污水处理技术推广到其他工业。

他在本月飞到美国参与最大的水源会议，并带着研发的净水技术，让更多国家的企业也从中受益，尤其是发展中国家。他深信，这个技术将能改善污水处理问题，让地球更为宜居。

“环保和可持续发展刻不容缓，我们希望研发、提升和推动更多的污水处理技术，提高污水处理能力。” ——莫哈末（Hydroleap创办人）

涉足新领域 成功转型

兴隆建筑总裁郭锦清表示，公司当年因危机而求变求新，成功转型，进入水务处理领域。（图/新报业媒体）

因石油和天然气工业下滑的危机而涉足新领域，传统海事工程公司成功转型。

创业近30年的兴隆建筑私人有限公司（HSL Constructor）在2014年因为石油化工业开始面对下滑趋势，而进入水务处理领域。公司的求新求变下，这一新业务取得蓬勃发展，至今已是公司的主要业务来源，并因此而成功开拓七个海外市场。

公司总裁郭锦清（49岁）受访时表示：“从海水淡化厂到樟宜供水回收厂扩建，都看到我们在这水务处理领域上的努力。”

公司涉足水务处理领域的第一个工程正是在2015年获选大士建造我国第三座海水淡化厂。这也成为本地首家使用太阳能的海水淡化厂。公司在逾半数的屋顶上装有太阳能板，每年能产生约140万kWh净能源能满足工厂的部分能源所需，达到环保、节能又降低开支的效率。这座海水淡化厂每天能生产高达3000万加仑的淡水，可满足20万户家庭的需求。

郭锦清说：“我们在海水淡化厂建造方面，最大的突破是善用空间，从以往的横向建造空间改成垂直向上建造，并达到节能和环保的功效。”

这座海水淡化厂在2019年获颁年度“全球水源奖”（Global Water Awards）。获奖对公司别具意义，因为这是公司进军这一新领域的第一项工程，是重要的里程碑。不仅如此，这更肯定了公司在这领域勇于创新的特点，包括采纳创新科技。

公司负责建造的我国第三座海水淡化厂，逾半数的屋顶上装有太阳能板，可满足工厂的部分能源所需。（图/受访者提供）

公司也在2016年获樟宜供水回收厂扩建工程，其处水量比大士海水淡化厂高，工程也更复杂。

公司不但在本地水务处理领域打出名堂，也在企发局的助力下，将业务扩展到七个海外市场，分别是马来西亚、印度尼西亚、文莱、缅甸、斯里兰卡、越南和菲律宾。郭锦清感谢企发局的海外配对援助，让公司在海外市场找到适合的合作伙伴、少走了冤枉路。

与此同时，公司扩展相关业务，积极参与环保行动。

公司在2020年主催了“气候变化论坛”，把各界有一致想法的人和企业集合在一起，互相学习和分享，并探讨应对气候变化的解决方案。至今参与论坛的企业已达约30家。

公司也参与应对海平面上升的基础建设，在姐妹岛海域的海床兴建首个大型人工礁（artificial reef），让海洋微生物得以在人工礁栖息、生长，维持了海洋生态环境的平衡。

“科技和技术的创新，有助公司持续发展，降低营运成本、节能和提高生产力；环保和可持续发展，一直是公司努力前进的目标。” ——郭锦清（兴隆建筑总裁）

可持续发展趋势 企业与地球双赢

大华银行在2021年的一项调查显示，每三名本地受访者中就有一人愿意为可持续采购的产品和服务支付更高的费用。36％的受访者以可持续产品取代了原本使用的产品。这项调查结果与其他海外研究相似，一些企业已通过打造可持续品牌，加强与客户的互动，而从中获益。

企发局城建方案、可持续发展和企业融资副局长杨智凯表示：“因此，我们必须放宽视角，不要只是把可持续发展视为额外成本，或是必须遵守的因素。从长远来看，可持续发展将是一种新能力，有助企业取得良好的商业成果。”

他表示，新加坡仍处在可持续发展的起步阶段。许多企业对可持续发展概念的认知不足，也不确定可持续发展与其业务的关联，有些则不知道从何着手。业者也难免会担心可持续发展的成本而保持谨慎的态度。

我国政府在提高本地企业可持续发展意识的同时，也通过多项绿色方案举措，助本地企业得以持续性发展。这包括减碳排放、太阳能部署、建造电动车基础设施、节能、降低成本等，打造可持续性的绿色文化。

企业局为鼓励本地企业勇敢迈出第一步，已推出预算为1亿8000万元的企业可持续发展计划（Enterprise Sustainability Programme），为本地有意迈向可持续发展的企业，提供一系列精心策划的课程，协助业者掌握可持续发展的关键趋势和概念，如脱碳、循环经济和可持续发展报告。该计划也能为提高企业能力与产品开发项目，以及认证和融资等方面提供支持。

他表示，本地商团和商会与其他业者正在推行可持续发展计划，及与企发局共同推出各种项目，以协助企业建设特定的可持续发展能力。他吁请企业加紧转型，把握这个新领域带来的商机，以便在竞争中占有新机。

点击了解新加坡企业发展局给予本地企业的援助，为企业创新与取得增长助力。

【本文由新加坡企业发展局呈献】