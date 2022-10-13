巴克科技 Baker Technology

本栏于去年9月22日曾论及这只股票随时会将介于0.36元与0.355元的缺口填补以完成（c）波，过后当进入中期升势，并将填补介于0.53元与0.54元的缺口。当时股价为0.365元左右，同年9月23日却下试0.355元，遂将上述第一个缺口填补，接着迅速回升。10月11日股价上升至0.425元；14日骤然下跌至0.39元，造成介于0.40元与0.41元出现缺口，19日股价急升至0.465元，旋将此缺口填补。10月21日股价升试0.48元未果，随即进入调整。11月16日股价骤跌至0.41元，遂在介于0.41元与0.425元出现缺口；11月29日股价终于下探0.38元，接着又于12月8日回扯至0.42元，几乎将此缺口全予填补。今年7月6日回落至0.38元后迅速回升，8月23日突破0.48元的阻力线，直试0.49元，8月31日上升至0.515元，10月4日骤然下试0.36元，并当天以全天最高的0.455元的价位闭市，意味着股价即将回升，不但穿上位于0.48元颠倒“头肩形”的颈线，且当填补上述第二个缺口，再升试位于0.56元的重大阻力线。