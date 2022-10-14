安联报告：去年存款保险等增长放缓 我国人均净金融资产退居亚洲第二

安联集团2022年全球财富报告显示，新加坡家庭去年的金融资产总额增加7.3％至1.031万亿欧元。相比之下，亚洲家庭的金融资产总额增长9.4％。

我国去年的金融资产增长放缓，因为存款、保险和退休金资产的增长放慢。我国人均净金融资产总额为13万4150欧元（约18万6500新元），在亚洲的排名从第一退低至第二。

安联集团（Allianz）星期四（10月13日）发布的2022年全球财富报告显示，新加坡家庭去年的金融资产总额增加7.3％至1.031万亿欧元，低于2020年的8.9％增幅。相比之下，亚洲家庭的金融资产总额增长9.4％。

安联集团高级经济师格琳（Michaela Grimm）接受《联合早报》访问时说，去年的存款以及保险与退休金资产的增长率下滑，促使新加坡金融资产的增长放缓。存款以及保险与退休金在家庭金融资产总额的占比超过80％。

“这是因为冠病疫情导致就业和工资水平下滑。去年，新加坡平均失业率高于疫情前。”

我国金融资产当中，证券的涨幅最大，增加9.4％或139亿欧元。其次是保险和退休金，增加8.3％或395亿欧元。截至去年底，这个资产类别在家庭资产组合中的比率接近50％，反映了快速老龄化人口对养老服务的迫切需求。退休金包含了公积金和非政府基金。

至于银行存款，虽然存款增加171亿欧元或5.1％，但比率却进一步下跌至34.4％。连续两年下滑的贷款在去年增加7.2％。在这些新贷款当中，有一半是房贷。

台湾超越新加坡 成为亚洲最富裕地区

新加坡的国债与国内生产总值比率（debt to GDP ratio）达67.4％，金融资产总额为贷款总额的四倍以上，这显示我国家庭的财务基础仍稳固。

人均净金融资产方面，台湾超越新加坡成为亚洲最富裕的地区，我国的排名下跌至第二，在全球则排名第六。

全球家庭金融资产总额去年增加10.4％

格琳解释，新加坡人均贷款为3万9470欧元，高于台湾的2万6380欧元。因此，台湾人均净金融资产总额比新加坡高。不过，从人均金融资产总额来看，我国家庭在亚洲依然是最富裕的。

另一方面，全球家庭的金融资产总额去年增加10.4％至233万亿欧元，主要是因为宽松的货币政策对股市有利。

不过，考虑到乌克兰战争冲击疫后的复苏展望、通货膨胀失控、能源和食品面临短缺，以及货币政策收紧打压经济和市场，今年的家庭财富预计受影响。安联预测，全球金融资产今年下跌超过2％。

这份报告分析57个国家和地区的家庭负债和金融资产，包括现金和银行存款、保险公司和养老机构的应收款项，以及证券等。