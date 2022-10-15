经济师：没双管齐下让新元加速升值 金管局为下一轮政策会议预留调整空间

大华银行环球经济与市场研究部主管全德健认为，金管局这次只上调中心轴，意味着2023年仍有进一步收紧货币政策的空间，特别是如果核心通胀没有出现缓和迹象。“虽然我们认为金管局今年接下来不可能再次在例行会议之外收紧政策，但不排除2023年初仍有可能发生。”

新加坡金融管理局出乎市场预料，没有让新元加速升值。部分经济师认为，金管局是为了下一轮政策会议保留“弹药”，预留调整政策的空间。

金管局星期五（10月14日）宣布把新元名义有效汇率（S$NEER）政策区间的中间轴上调至现行水平，汇率的可波动范围和坡度不变。

早前许多经济师都预测金管局将双管齐下，除了上调中间轴，也会调高坡度，让新元加速升值。

大华银行环球经济与市场研究部主管全德健认为，金管局这一次只上调中心轴，意味着2023年仍有进一步收紧货币政策的空间，特别是如果核心通胀没有出现缓和的迹象。

“虽然我们认为金管局今年接下来不可能再次在例行会议之外收紧政策，但不排除2023年初仍有可能发生。”

巴克莱银行高级经济师陈光陞是少数认为金管局明年不会再收紧政策的经济师。

他指出，金管局这一次没有调高新元名义有效汇率的坡度，可能是先前的调整幅度比市场估计的大。

陈光陞预测我国明年核心通胀率为4.2％，落在金管局的预测范围3.5％至4.5％之内。他因而认为，金管局明年不会再收紧政策。

“基本上，我们估计金管局不会再上调新元名义有效汇率政策区间的中心轴。如果明年初调高消费税造成通胀预期升温，金管局则有可能被迫再次出手。”

美元兑新元一度跌0.7％

金管局宣布收紧货币政策后，新元走强，美元兑新元一度跌至1.4205，比星期四的最后报价1.4307下跌了大约0.71％。截至星期五傍晚，报1美元兑1.4247新元。

分析师都认为，新元在短期内很难动摇美元的强势地位。马来亚银行外汇研究区域主管安迪（Saktiandi Supaat）接受《联合早报》采访时说，美国联邦储备局为了打击通胀，不惜牺牲经济和就业，加上市场的避险需求，将给予美元支撑。

安迪预测，联储局明年上半年将放缓加息步伐，届时美元兑新元将有更多下行空间，2023年中可能来到1.38，到了2023年底再跌至1.36的水平。

新加坡银行高级外汇策略师沈茂雄指出，美国最新发布的9月份通胀数据比预期强，市场如今预测联储局有可能在11月和12月都加息75个基点。“通胀维持升温，美元直到年底都能得到良好支撑。美元兑新元被高估的情况将在某个时间点出现转折，但这可能是2023年的事，不会在未来三个月内发生。”

尽管如此，沈茂雄认为，新元兑欧元、英镑、令吉、日元和人民币，直到年底都将维持强势。