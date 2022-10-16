跳槽者应把跳槽视为提升能力的机会，在每一次的跳槽过程中学习新事物，拓展新能力，在流动中创造价值。唯有如此，当裁员风吹起时，大家就会多了一份自信与从容。

最近浏览朋友的Linkedin页面，发现短短数月，他已经从一家加密货币公司跳槽到一家投资公司。致电友人了解原因，他道出加密货币圈陷入寒冬，公司内大幅裁员传闻不断，让他觉得不能久留，决定离职转行到投资公司。

朋友的决定是正确的。因为他离职后不久，这家加密货币公司就出现资金周转不灵的状况。由于他的履历添加了“曾在管理上亿资产的加密货币公司任职，熟悉区块链和金融科技”等行文，尽管他在加密货币公司上班还不到半年，对区块链、金融科技甚至投资管理其实并不在行，但还是让他顺利地被投资公司看中。

进入10月中旬，往往是公司进行战略调整和规划的一个关键期，人事调动的传闻开始在公司内部此起彼伏。对职场人士来说，这也是探讨工作前景，考虑跳槽的好时机。

跳槽，在过去是一种机遇，现在却成为一门学问，且是升职加薪的“必经之路”。正所谓人往高处走，什么时候走，怎么走，要走多高，这都是许多未入职场的大学生已经开始深思熟虑的问题。

我接触过一名年轻银行从业员，不到30岁已经换了四份工作，从最初在银行后台负责简单审核工作的合约员工，到目前在另一家投资银行当“高大上”（高端、大气、上档次的简称）的风控岗位。他的薪资也一路水涨船高，从月薪四五千到现在数万元起跳。每一次跳槽，涨薪幅度很容易达到30％以上，简历挂出去，时常有猎头打来电话。

他说，早在毕业前，他已做好职业规划，清楚知道要到哪里上班，加入哪个部门的较受瞩目的项目，然后在什么时候跳槽。

他说：“兢兢业业、努力工作必定换来回报，都是过时落伍的想法了。现在要在体制内升职加薪进阶最快的方式，就是要跳槽！与我一起毕业的同学，很多人还在底层辛苦奋斗，我却能当上管理层，凭借的就是我对现实的认知和选择。”

我看着他自信满满，甚至有些嚣张跋扈的讲话方式，内心打定主意：如果要投资，我大概不会选他的投资银行。

新兴行业驱动跳槽风 疯抢“创”高薪

根据招聘网站Indeed今年7月底至8月初对1000多名本地人进行的调查，超过70％受访者会在未来一年里要求升职或加薪；另有37％的受访者已经开始寻找更高薪的工作。如果在未来一年里无法如愿加薪，超过56％会另谋高就。

本地跳槽风兴起，与过去两年科技公司、数码资产和财富管理行业急速扩张有关。这些新兴行业发展速度快，企业之间竞争激烈，但人才的培养始终无法跟上行业发展的速度。这就造成这几个行业的人才供不应求，企业间挖角的现象极为普遍，人才流动频繁。

另一方面，一些公司在晋升机制和薪酬方面并不规范，对于内部职级的划分严格，员工每一次升职加薪，都必须经过层层考核。反观跳槽“插班”的新员工，总是让人觉得充满新鲜感和无限潜能，升职加薪更容易，最终员工只能通过跳槽来实现薪资增长目标。

企业疯抢人才带来的是薪水高涨。一名金融科技公司总裁受访时透露，她的科技部门员工被大型互联网公司争抢，全部员工无论表现好坏，一律收到涨薪至少30％的录取信。有员工递上离职信，无奈地说：“老板，我其实挺喜欢在这里工作，不过人家给的offer太吸引人了。”

行业人事变动快、机会多，造成现在员工不再像以前那般沉稳，感觉工作不顺心，一言不合就离职已成为新常态。

人力资源公司任仕达（Randstad）今年2月至3月期间展开的调查显示，41％本地员工宁愿失业也不愿在工作中感到不愉快。若工作无法让他们享受人生，超过半数（52％）会辞职。

由此可见，热钱涌入，人心躁动，现代人跳槽不再是为了“跳出舒适圈，愿意尝试新机会”的冠冕堂皇理由。他们跳槽的理由，要么嫌公司给的钱不多，要么干得不爽，想跳就跳，不必犹豫。

其兴也勃焉，其亡也忽焉，新兴行业起得快，跌得也快。

经历两年迅猛发展后，今年不少科技公司突然面临冲击，股价一跌再跌，迫使它们暂停招聘计划或进行大幅裁员。

裁员风崛起 从科技公司吹向金融业

苹果（Apple）上周传解雇约100名合约形式聘用的人员，以控制招聘和支出。此外，据彭博社消息，脸书（Facebook，前称面簿）母公司Meta准备裁员，并称是“2004年脸书成立以来首次重大预算削减”。

至于本地科技公司冬海集团（Sea）旗下的电商平台虾皮（Shopee）的裁员新闻，前阵子更是闹得沸沸扬扬。

如今，裁员风似乎吹向金融业。市场传言，高盛（Goldman Sachs）将启动裁员，预计上百名员工将失业。这是继6月份摩根大通（JPMorgan Chase）宣布裁员后的又一波。其他传出裁员消息的还有瑞信（Credit Suisse）和汇丰（HSBC）等。

过去两年因疫情引发全球货币宽松措施，大量资本涌入新兴行业，产生了不少泡沫。

当这个市场逐渐稳定下来后，企业也开始回归平静和理性，重新检讨它们的合理人员配置和成本支出。

当跳槽风遇上裁员风，跳槽者该何去何从，他们会逆风而上，还是原地踏步，甚至被风吹走呢？

这没有标准答案，因为每个人的人生阶段、际遇，以及诉求都不同。

但我始终认为，跳槽者关注的不应只是薪资福利，而是把跳槽视为增强能力的机会，在每一次的跳槽过程中学习新事物，拓展新能力，在流动中创造价值。唯有如此，当裁员风吹起时，大家就会多了一份自信与从容。