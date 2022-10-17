海峡时报指数 Straits Times Index

本栏于上周一（10月10日）曾论及指数上周当向下填补介于3128.62点与3107.09点间的缺口，过后再向上回扯，以便填补介于3223.51点与3227.10点的缺口后，重返跌势。当时指数为3145.81点左右，见报当天指数跳空直试3104.88点，随即将上述第一个缺口填补，同时又在介于3125.06点与3145.81点间留下缺口。11日指数一度回扯至3132.92点，随即将此缺口的一部分填补。12日指数进一步下滑至3081.50点，13日指数开市骤然下试3074.45点，旋在介于3074.45点与3083.19点间留下缺口；幸好指数过后回升至3083.22点，遂将此缺口填补。无奈力不从心，竟于当天以近乎全天最低的3040.45点闭市，回顾指数自今年8月11日从3307.29点以五波下跌，9月7日指数下试3198.39点完成了图中的第（1）波，过后回扯至9月13日的3297.59点，此为第（2）波。13日指数下探3039.49点，随时将为第（3）波画下句号，因此，估计指数短期内当向上回扯，以填补介于3132.92点于3145.81点间的缺口，最终当填补上述第二个缺口，并完成第（4）波后，重返跌势。