凯德中国信托 Capitaland China Trust

本栏于今年7月8日曾论及这只股票短期回扯，当向上突破1.23元的价位，以填补介于1.24元与1.25元间的缺口后，重返跌势。当时股价为1.14元左右。7月13日股价一度升试1.16元，无奈后劲不足，次日，回落到1.15元及1.13元间横摆，7月22日股价终于再试1.16元，接着渐渐上升，7月29日股价升试1.20元。8月1日股价再试此价位后，可惜未能以“剩勇追穷寇”，更无法将上述第一个缺口填补，就于8月2日跳空下试1.14元，同时在介于1.16元与1.20元间留下缺口；4日股价一度回扯至1.17元，仅将此缺口的一部分填补，过后缓缓下滑。9月2日股价下试1.08元，19日股价更下跌至1.07元，截至10月14日股价已经下滑至0.97元。若以2021年元月20日的1.48元计为第（4）波，股价目前已经进入具五波的第（5）波，期间今年5月12日的1.07元应为第（一）波。6月8日股价回扯至1.21元则为第（二）波，所以，股价目前正处第（三）波下跌，跌穿2009年11月10日的0.84元当无悬念了。